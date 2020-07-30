Yeni Malatyaspor'da Yalçın Koşukavak dönemi

TFF 1. Lig ekibi Altay ile bugün yollarını ayıran Yalçın Koşukavak'ın yeni adresi belli. 47 yaşındaki hoca, Yeni Malatyaspor'la el sıkıştı.
Yalçın Koşukavak, böylece ilk kez Süper Lig'de teknik adamlık yapmış olacak.
Bilindiği gibi 2019-2020 sezonunda TFF 1. Lig'e düşen Yeni Malatyaspor, küme düşmenin kaldırılması sonrası gelecek yıl da Süper Lig'de mücadele edecek.
Altay'dan fikir ayrılıkları yaşandığı gerekçesiyle ayrılan Koşukavak'ın adı daha önce de Fenerbahçe altyapı hocalığı için geçmişti.Yeni Malatyaspor Yalçın Koşukavak ile anlaştı