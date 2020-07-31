Aramızda telefonla konuştuk!

Küme düşmenin kaldırılması ile birlikte yoluna Süper Lig'de devam edecek olan Ankaragücü'nde başkan Fatih Mert yaşanan süreci anlattı. 10 kulübü işaret eden Mert, "7 kulübün ardından Denizlispor'un da imza atmasıyla ilk başlardaLiglerin oynanması için telefonla konuşup 7 kulüp sorumluluk aldık. Futbolda kriz olacaktı. Şampiyonluk yarışındaki takımların, Avrupa'ya gidecek olan kulüplerin ve düşmenin de etkilenmemesi için o günden itibaren konuşmadık" dedi.