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Aramızda telefonla konuştuk!

Giriş Tarihi: 31.7.2020 ABONE OL
Aramızda telefonla konuştuk!
Küme düşmenin kaldırılması ile birlikte yoluna Süper Lig'de devam edecek olan Ankaragücü'nde başkan Fatih Mert yaşanan süreci anlattı. 10 kulübü işaret eden Mert, "7 kulübün ardından Denizlispor'un da imza atmasıyla ilk başlarda Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın desteği ile 10 kulüp zaten ligden düşmenin olmamasını söylüyordu. Liglerin oynanması için telefonla konuşup 7 kulüp sorumluluk aldık. Futbolda kriz olacaktı. Şampiyonluk yarışındaki takımların, Avrupa'ya gidecek olan kulüplerin ve düşmenin de etkilenmemesi için o günden itibaren konuşmadık" dedi.

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