Avrupa’nın Hakan’ı

Pandemi sonrası formu zirve yapan milli yıldızımız İtalya’da tutulmuyor. 4-1 kazanılan Sampdoria maçında da 1 gol atan ve 1 asist yapan Hakan Çalhanoğlu, Milan’da Kaka’dan sonra ligde üst üste 5 maçta gol katkısı yapan ilk orta saha oyuncusu olmayı başardı
Giriş Tarihi: 31.7.2020ABONE OL
Serie A'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası dinmiyor. Pandemi sonrası müthiş bir form grafiği yakalayan milli yıldızımız, 4-1 kazanılan Sampdoria maçında da 1 gol ve 1 asistle öne çıktı. Hakan, aynı zamanda 12yıl sonra Milan formasıyla ligde üst üste5 maçta gol katkısı yapan ilk orta sahaoyuncusu oldu. Bunu yapan son isim iseBrezilyalı efsane Kaka'ydı… 26 yaşındaki futbolcu, pandemiden sonra 11 lig maçında 6 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.
HAKAN ILE SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Sampdoria maçından sonra "Hakan'ın kulüple bir yıllık mukavelesi kaldı. Şu an Milan'daki görevinden çok mutlu. Bu sezon bütün potansiyelini göstermeyi başardı. Menajeriyle görüşmelerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.