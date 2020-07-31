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Bakan Kasapoğlu’ndan Başkan Cengiz’e ziyaret

Giriş Tarihi: 31.7.2020 ABONE OL
Bakan Kasapoğlu’ndan Başkan Cengiz’e ziyaret
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yakın zamanda önemli bir operasyon geçiren Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i evinde ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyon (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Bakan Kasapoğlu, Cengiz'in sağlık durumu hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Mustafa Cengiz'in durumunun iyi olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Bakan Kasapoğlu, ziyaretin ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Bakan Kasapoğlu’ndan Başkan Cengiz’e ziyaret
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