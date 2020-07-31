CANLI | PSG - LYON

Fransa Lig Kupası'ndaki zorlu final PSG ile Lyon arasında oynanıyor. Paris'te Stade De France'da oynanan müsabakada Fransız hakem Jerome Brisard düdük çalıyor.
Saat 22.10'da başlayan karşılaşmada PSG, bu sezonki üçüncü kupasını kaldırmayı hedefliyor. Lyon ise 2019-2020 sezonunu kupayla tamamlamak istiyor. Müsabaka beIN Sports HD 3'ten naklen yayınlanıyor.
PSG'de sakatlıkları bulunan Mbappe ve Kehrer karşılaşmada forma giyemiyor. Lyon'da ise Kone ve Tete sakatlıkları sebebiyle sahadaki yerini alamayacaklar.
İLK 11'LER...
PSG: Navas, Thiago Silva, Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa, Bakker, Verratti, Di Maria, Gueye, Neymar, Icardi.
O. Lyon: Lopes, Denayer, Marcelo, Dubois, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno, Dembele, Depay, Cornet.