Çifte açıklama bayram sonrası

Yeni sezon için düğmeye bayram sonrası basılacak… Fenerbahçe yönetimi ilk iş olarak yeni sportif direktörü ile teknik direktörünü açıklayacak.isimleri aynı gün açıklandıktan sonra da futbolcu transferleri duyurulacak.Yorucu bir sezon geçiren, Alanya ileErol Bulut, bayramı dinlenerek geçirecek. Sarı-lacivertlilerin yeni sezon hazırlıklarıFenerbahçe'de 3. kaleci olarak görev alan Erten Ersu, sosyal medya hesabından sarı-lacivertliler ile yollarını ayırdığını duyurdu: "2002 yılında henüz 8 yaşında adım attığım Fenerbahçe Spor Kulübü'nden, bugün 26 yaşında tecrübeli ve büyük hedefleri olan bir kaleci olarak ayrılmış bulunuyorum. Büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkürü bir borç biliyorum."