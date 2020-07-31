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Çifte açıklama bayram sonrası

, yeni sportif direktörü Belözoğlu ile teknik direktörü Bulut’u bayram sonrası aynı gün açıklayacak

Giriş Tarihi: 31.7.2020 ABONE OL
Çifte açıklama bayram sonrası
Yeni sezon için düğmeye bayram sonrası basılacak… Fenerbahçe yönetimi ilk iş olarak yeni sportif direktörü ile teknik direktörünü açıklayacak. Sportif direktörlük koltuğuna oturacak Emre Belözoğlu ile teknik adamlık görevine getirilecek Erol Bulut'un isimleri aynı gün açıklandıktan sonra da futbolcu transferleri duyurulacak.

KAMP 11 AĞUSTOS'TA
Yorucu bir sezon geçiren, Alanya ile Süper Lig'i 5. bitirme başarısı gösteren ve aynı zamanda Türkiye Kupası'nda da final oynayan Erol Bulut, bayramı dinlenerek geçirecek. Sarı-lacivertlilerin yeni sezon hazırlıkları 11 Ağustos'taki Topuk Yaylası kampıyla başlayacak.

ERTEN ERSU VEDA ETTİ
Fenerbahçe'de 3. kaleci olarak görev alan Erten Ersu, sosyal medya hesabından sarı-lacivertliler ile yollarını ayırdığını duyurdu: "2002 yılında henüz 8 yaşında adım attığım Fenerbahçe Spor Kulübü'nden, bugün 26 yaşında tecrübeli ve büyük hedefleri olan bir kaleci olarak ayrılmış bulunuyorum. Büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkürü bir borç biliyorum."

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Çifte açıklama bayram sonrası
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