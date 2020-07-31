Elde var bir N’Sakala

Beşiktaş, aylardır yolunu gözlediği Fabrice N'Sakala'ya kavuştu. Dün İstanbul'daki bir AVM'de transferden sorumluAlanyaspor ile biten sözleşmesini yenilemeyen Demokratik Kongolu sol bek oyuncusu, 2+1 yıllığına daha önce yapılan anlaşmayı resmiyete döktü. Siyah-beyazlılar ileWelinton transferi şimdilik tıkandı. Alanyaspor'un bu futbolcu için Fatih Aksoy'un bonservisini istemesine siyah-beyazlılar soğuk bakıyor.İki kulüp yöneticileri önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yaparak bu transferi resmiyete bağlamaya çalışacak.Burak Yılmaz'ın ayrılmasıyla birlikte forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta Sandro Wagner için sıcak gelişmeler yaşandı. Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, Alman golcünün menajeri Felix Frey'le görüştü. Çin'in Tianjin Taida takımına transfer olduğu ilk dönemde beklentinin altında kalan Wagner, daha sonra çıktığı 15 maçta 12 gol atmıştı.Beşiktaş'a Loris Karius ile arasında olan anlaşmazlık için FIFA'dan kötü haber geldi. FIFA, siyah-beyazlılardan pandemi dönemindeki parasını da isteyen Alman file bekçisini haklı buldu ve toplam 1 milyon Euro'luk alacağının ödenmesine dair bir karar aldı.