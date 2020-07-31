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Elde var bir N’Sakala

sol bekini buldu. ile sözleşmesi biten Demokratik Kongolu futbolcu Fabrice N'Sakala ile dün İstanbul’da masaya oturan Erdal Torunoğulları, 2+1 yıllık sözleşme için anlaşma sağladı. Stoper Welinton transferi ise Fatih Aksoy’a takıldı

Giriş Tarihi: 31.7.2020 ABONE OL
Elde var bir N’Sakala
Beşiktaş, aylardır yolunu gözlediği Fabrice N'Sakala'ya kavuştu. Dün İstanbul'daki bir AVM'de transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları ve futbol direktörü Ali Naibi, hem N'Sakala hem de Welinton ile bir araya geldi. Alanyaspor ile biten sözleşmesini yenilemeyen Demokratik Kongolu sol bek oyuncusu, 2+1 yıllığına daha önce yapılan anlaşmayı resmiyete döktü. Siyah-beyazlılar ile 800 bin Euro maaş karşılığında protokolü imzaladı.

ALANYA FATİH AKSOY'DA ISRARCI
Welinton transferi şimdilik tıkandı. Alanyaspor'un bu futbolcu için Fatih Aksoy'un bonservisini istemesine siyah-beyazlılar soğuk bakıyor. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın da Welinton'da ısrarcı. İki kulüp yöneticileri önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yaparak bu transferi resmiyete bağlamaya çalışacak.

FORVETE SON ADAY SANDRO WAGNER
Burak Yılmaz'ın ayrılmasıyla birlikte forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta Sandro Wagner için sıcak gelişmeler yaşandı. Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, Alman golcünün menajeri Felix Frey'le görüştü. Çin'in Tianjin Taida takımına transfer olduğu ilk dönemde beklentinin altında kalan Wagner, daha sonra çıktığı 15 maçta 12 gol atmıştı.

FIFA, KARİUS'U HAKLI BULDU!
Beşiktaş'a Loris Karius ile arasında olan anlaşmazlık için FIFA'dan kötü haber geldi. FIFA, siyah-beyazlılardan pandemi dönemindeki parasını da isteyen Alman file bekçisini haklı buldu ve toplam 1 milyon Euro'luk alacağının ödenmesine dair bir karar aldı.

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Elde var bir N’Sakala
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