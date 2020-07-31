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'nin gündemine gelmişti! Pellegrini'den şok karar

'nin takımın başına getirmek istediği ancak anlaşamadığı Pellegrini, İspanyol ekibi 'e imza atmıştı. Şilili deneyimli hocanın 'den teklif aldığı ve sözleşmesini feshedebileceği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 31.7.2020 15:34 ABONE OL
Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti! Pellegrini'den şok karar

Teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'nin de gündemine gelen ancak bir süre önce İspanyol ekibi Real Betis'le sözleşme imzalayan Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini'yle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınından Radio Nacional'de yer alan habere göre, Çin'in adı açıklanmayan bir takımından astronomik bir teklif alan tecrübeli çalıştırıcı, bu öneriye oldukça sıcak bakıyor. Betis'in de Şilili teknik adamın sözleşmesini feshetme ihtimaline karşılık acil durum planı oluşturduğu ve takımdan ayrılması halinde yerine gelecek ilk adayın Jordi Cruyff olarak belirlendiği ifade edildi.

Manuel Pellegrini, 2016-2018 yılları arasında West Ham'ın başına geçmeden önce Çin ekibi Hebei China Fortune'yi çalıştırmıştı. 9 Temmuz'da Betis'in başına gelen Şilili antrenör, 2 haftalık aranın ardından görevi bırakmaya oldukça yakın. (Fotomaç)

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Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti! Pellegrini'den şok karar
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