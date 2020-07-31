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'dan Serie A itirafı!

Serie A ligi ekiplerinden Milan'da forma giyen milli futbolcumuz açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu Serie A'nın 'ya göre daha zor olduğunu dile getirdi.

Giriş Tarihi: 31.7.2020 19:08 Son Güncelleme: 31.7.2020 19:10 ABONE OL
Hakan Çalhanoğlu'dan İtalya Serie A itirafı!

Milan'da tarihi bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, İtalya'ya zamanla daha da alıştığını ve bu sayede katkı vermeye başladığını söyledi.

Adaptasyon süreci olduğunu kaydeden milli oyuncu, "Milan'a geldiğim ilk yılda 6 aydır oynamamıştım ve fiziksel olarak eski durumuma gelmem zordu. İtalyancayı ve futbolu öğrenmem gerekiyordu ki Bundesliga'dan farklıydı. Burada çok fazla kaliteli oyuncular var ve taktiksel olarak da her hareketi değerlendiriyorlar." dedi.

"BURADA OYNAMAYI SEVİYORUM"

Serie A'da çok kaliteli futbolcular olduğunu belirten Hakan, "2. yılda Gattuso ile kendimi geliştirdim. 3. yıl benim oldu. Serie A'da çok iyi takımlar var, burada oynamayı seviyorum. Bundesliga'da Bayern Münih, Dortmund ve Leverkusen var sadece, en büyük fark bu." ifadelerini kullandı.

Zlatan ile arasındaki ilişki de sorulan 26 yaşındaki futbolcu, "Ibrahimovic harika bir oyuncu ve harika bir insan. Buraya büyük bir tutkuyla geldi, karakterli bir futbolcu. Umarım gelecek sezon da bizimle kalır, bizim için çok önemli." diye konuştu.

Hakan Çalhanoğlu, pandemi arası sonrasında 11 maçta 6 gol ve 8 asistlik performansı ile yıldızlaştı.

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Hakan Çalhanoğlu'dan İtalya Serie A itirafı!
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