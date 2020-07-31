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İşte limit bekleyenler!

’nin gözü kulağı ’nin 4 Ağustos’ta yapacağı açıklamada. Sarı-lacivertliler, 8 ismi bitirme aşamasına geldi… TFF'nin harcama için vereceği rakam dışında, oyuncu göndererek de maaş bütçesinde rahatlama sağlanacak.

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 31.7.2020 ABONE OL
İşte limit bekleyenler!

Fenerbahçe, gözünü TFF'nin harcama limiti konusunda yapacağı açıklamaya çevirdi. Sarılacivertliler 8 oyuncuyu bitirme noktasına getirirken, açıklanacak limite göre 4 Ağustos'tan itibaren transferleri bir bir resmiyete kavuşturacak. F.Bahçe, TFF'nin açıklayacağı limit dışında oyuncu da göndererek maaş bütçesinde rahatlamaya çalışacak. Mehmet Ekici ve Hasan Ali ayrıldı, Zajc, Jailson, Dirar, Rodrigues, Tolgay gibi yüksek maaşlı isimlere 'kal' denmeyecek.

İşte Fenerbahçe'nin bitirme aşamasına geldiği isimler:

DIEGO PEROTTI: Roma'dan ayrılacak olan sol kanat oyuncusu için bonservis bedeli ödenmeyecek.

JUAN JESUS: Roma ile 1 yıl sözleşmesi kalan Jesus, sol ayaklı stoper olarak özellikle tercih ediliyor.

MERT HAKAN YANDAŞ: Sivasspor'a veda eden orta saha oyuncusu, ilk açıklanacak transfer olacak.

GÖKHAN GÖNÜL: Beşiktaş'la sözleşmesi biten eski Fenerbahçeli Gökhan, bedelsiz olarak kadroya katılacak.

CANER ERKİN: Tıpkı Gökhan gibi serbest kalacak olan Caner de Galatasaray'ın isteğine rağmen Fenerbahçe'yi seçti.

SİNAN GÜMÜŞ: Yine başka takımların listesinde bulunan bir isim ancak Fenerbahçe'nin oyuncuyla prensip anlaşması var.

FILIP NOVAK: Oyuncunun Trabzonspor'da kalma ihtimali bulunsa da Fenerbahçe'nin teklifine de sıcak bakıyor.

BRAHIM DARRI: Kulübü ve kendisiyle anlaşma sağlandı. Alternatif kanat oyuncusu olarak düşünülüyor.

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