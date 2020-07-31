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Lille'e olan 'dan veda paylaşımı

'tan ayrılarak Lille'e olan , yeni kulübüne imza atmak için 'ya gitti. Deneyimli yıldız, hesabından bir veda paylaşımı yaptı.

Giriş Tarihi: 31.7.2020 20:55 Son Güncelleme: 31.7.2020 20:56 ABONE OL
Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'dan veda paylaşımı

Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde alacaklarının bir kısmından vazgeçerek Beşiktaş'tan bonservisini almış ve Fransa'nın Lille kulübüne transfer olmuştu.

Yıldız golcü, yeni takımıyla sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu. 35 yaşındaki milli futbolcu, sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı.

Uçuştan önce bir fotoğrafını paylaşan Burak bir uçak emojisi koyup, Fransa notunu ekledi.

Burak Yılmaz, önümüzdeki günlerde Lille ile resmi sözleşme imzalayacak. Öte yandan golcü oyuncu, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'dan sonra Lille'de forma giyen 3. Türk oyuncu olacak.

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Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'dan veda paylaşımı
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