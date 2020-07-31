Manchester City'ye kıyak Trabzonspor'a ret

Manchester City’nin cezasını yok sayan CAS, sıra Trabzonspor’a gelince yine iki yüzlülüğünü gösterdi. Bordo-mavililerin Avrupa’dan 1 yıllık men cezasını onaylayıp büyük darbe vurdu
Giriş Tarihi: 31.7.2020ABONE OL
Trabzonspor, UEFA tarafından verilen Avrupa kupalarından bir yıl men cezası sonrasında Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) yolunu tutmuştu. Ancak bordo-mavililerinbaşvurusuna dün ret yanıtı geldi. UEFA'nın Kulüp Finansal Kontrol kurulu tarafından finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle verilen ceza sonrasında etkili bir savunma hazırlayan ve 28 sayfalık raporu CAS'a ileten Karadeniz ekibi, Manchester City'nin geçtiğimiz günlerde iptal edilen kararı sonrasında umutlanmıştı. Ancak CAS,bordo-mavililerin cezasını onayarak büyük bir ikiyüzlülüğeimza attı. İngiliz ekibinin 2016'daki ihlallerini zaman aşımı perdesi altında görmezden gelen CAS, Trabzonspor'a ise haklı olmasına rağmen beklenen kararı vermedi. Bu skandal karar Avrupa medyasında da "CAS'ın büyük hatası", "Lig ikincisinehaksız ceza" gibi yorumlara neden oldu.
SKANDAL KARARA BÜYÜK TEPKİ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, CAS'ın verdiği skandal karara sert tepki gösterdi: "Kararın ilgili taraflarla paylaşılmadan önce CAS tarafından kamuoyuna duyurulması tek cümle ile ciddiyetsizlik ve saygısızlıktır. Bugüne kadar görülmüş bir durum değil. Bu süreç hemUEFA'da hem CAS'taterazinin ayarınınciddi şekilde bozulduğunugösteriyor. CAS'ın bize ne kadar adaletli davrandığı tartışmaya açıktır."
İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ'NE BAŞVURACAK
Trabzonspor, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) kararı sonrasında bu kez konuyu İsviçre Federal Mahkemesi'ne taşıma kararı aldı.
AVRUPA KUPALARINA KATILIMDA DURUM
1. BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT 2. TRABZONSPOR DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR 3. BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ 2.ÖN ELEME TURU 4. SİVASSPOR AVRUPA LİGİ'NE DİREKT 5. ALANYASPOR AVRUPA LİGİ 3.ÖN ELEME TURU 6. GALATASARAY AVRUPA LİGİ 2.ÖN ELEME TURU