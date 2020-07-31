Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester City'ye kıyak Trabzonspor'a ret

'ye kıyak 'a ret

’nin cezasını yok sayan , sıra ’a gelince yine iki yüzlülüğünü gösterdi. Bordo-mavililerin Avrupa’dan 1 yıllık men cezasını onaylayıp büyük darbe vurdu

Giriş Tarihi: 31.7.2020 ABONE OL
Manchester City'ye kıyak Trabzonspor'a ret
Trabzonspor, UEFA tarafından verilen Avrupa kupalarından bir yıl men cezası sonrasında Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) yolunu tutmuştu. Ancak bordo-mavililerin başvurusuna dün ret yanıtı geldi. UEFA'nın Kulüp Finansal Kontrol kurulu tarafından finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle verilen ceza sonrasında etkili bir savunma hazırlayan ve 28 sayfalık raporu CAS'a ileten Karadeniz ekibi, Manchester City'nin geçtiğimiz günlerde iptal edilen kararı sonrasında umutlanmıştı. Ancak CAS, bordo-mavililerin cezasını onayarak büyük bir ikiyüzlülüğe imza attı. İngiliz ekibinin 2016'daki ihlallerini zaman aşımı perdesi altında görmezden gelen CAS, Trabzonspor'a ise haklı olmasına rağmen beklenen kararı vermedi. Bu skandal karar Avrupa medyasında da "CAS'ın büyük hatası", "Lig ikincisine haksız ceza" gibi yorumlara neden oldu.

SKANDAL KARARA BÜYÜK TEPKİ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, CAS'ın verdiği skandal karara sert tepki gösterdi: "Kararın ilgili taraflarla paylaşılmadan önce CAS tarafından kamuoyuna duyurulması tek cümle ile ciddiyetsizlik ve saygısızlıktır. Bugüne kadar görülmüş bir durum değil. Bu süreç hem UEFA'da hem CAS'ta terazinin ayarının ciddi şekilde bozulduğunu gösteriyor. CAS'ın bize ne kadar adaletli davrandığı tartışmaya açıktır."

İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ'NE BAŞVURACAK
Trabzonspor, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) kararı sonrasında bu kez konuyu İsviçre Federal Mahkemesi'ne taşıma kararı aldı.

AVRUPA KUPALARINA KATILIMDA DURUM
1. BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT
2. TRABZONSPOR DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR
3. BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ 2.ÖN ELEME TURU
4. SİVASSPOR AVRUPA LİGİ'NE DİREKT
5. ALANYASPOR AVRUPA LİGİ 3.ÖN ELEME TURU
6. GALATASARAY AVRUPA LİGİ 2.ÖN ELEME TURU

EN ÇOK OKUNANLAR

Bayram namazı nasıl kılınır? Diyanet ile Kurban Bayramı namazı kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur? İşte tüm bilgiler...
Bayram namazı saat kaçta? 2020 Diyanet Bilgisi ile İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayram namazı saatleri! İstanbul bayram namazı saati
Kurban Bayram mesajları ve kutlama sözleri! 31 Temmuz 2020 Resimli, Kısa, Uzun Kurban Bayramı mesajları yayınlandı! Hayırlı Bayramlar!
Şarkıcı Alişan tüm aileye aynı arabadan aldı! İşte Alişan'ın 4 milyon ödediği araç!
Son Dakika Haberi! Uzmanlar şaşkına döndü! Her taşın altından çıkıyor, 1 metre sıçrayabiliyor…
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 30 Temmuz 2020 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji
Kurban keserken nasıl niyet edilir, hangi dualar okunur? Kurban keserken okunacak dualar ve ayetler
Üniversite sınav sonucunu öğrenip kaybolan genç böyle bulundu
Bu belirtilere dikkat! Beyin tümörünün habercisi
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği ne zaman, hangi tarihte sona erecek? | SON DAKİKA
ARKADAŞINA GÖNDER
Manchester City'ye kıyak Trabzonspor'a ret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA