Manchester City'ye kıyak Trabzonspor'a ret

Trabzonspor, UEFA tarafından verilen Avrupa kupalarından bir yıl men cezası sonrasında Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) yolunu tutmuştu.UEFA'nın Kulüp Finansal Kontrol kurulu tarafından finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle verilen ceza sonrasında etkili bir savunma hazırlayan ve 28 sayfalık raporu CAS'a ileten Karadeniz ekibi, Manchester City'nin geçtiğimiz günlerde iptal edilen kararı sonrasında umutlanmıştı.İngiliz ekibinin 2016'daki ihlallerini zaman aşımı perdesi altında görmezden gelen CAS, Trabzonspor'a ise haklı olmasına rağmen beklenen kararı vermedi. Bu skandal karar Avrupa medyasında dagibi yorumlara neden oldu.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, CAS'ın verdiği skandal karara sert tepki gösterdi: "Kararın ilgili taraflarla paylaşılmadan önce CAS tarafından kamuoyuna duyurulması tek cümle ile ciddiyetsizlik ve saygısızlıktır. Bugüne kadar görülmüş bir durum değil.CAS'ın bize ne kadar adaletli davrandığı tartışmaya açıktır."Trabzonspor, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) kararı sonrasında bu kez konuyu İsviçre Federal Mahkemesi'ne taşıma kararı aldı.ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKTDAVA SÜRECİ DEVAM EDİYORŞAMPİYONLAR LİGİ 2.ÖN ELEME TURUAVRUPA LİGİ'NE DİREKTAVRUPA LİGİ 3.ÖN ELEME TURUAVRUPA LİGİ 2.ÖN ELEME TURU