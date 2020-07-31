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2004 yılından beri forması giyen , corona virüsü nedeniyle takımının yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı maaşında indirime gidebileceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 31.7.2020 10:29 Son Güncelleme: 31.7.2020 10:36 ABONE OL
Necip Uysal'dan Beşiktaş'a iyi haber!

Beşiktaş'ın alt yapısından yetişen Necip Uysal, başkan Ahmet Nur Çebi, futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları ile yaptığı toplantıda indirim için müjdeyi verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre geçmiş yönetimlerce 550 bin TL'lik maaşı 1.3 milyon Euro'ya çıkarılan Necip'le yapılan görüşmede Çebi "Bugüne kadar Beşiktaş alt yapısından aldığın eğitimle profesyonelce mücadele ettin ve savaştın. Bir gün idman, maç seçmedin. Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi de senin kalman yönünde rapor verdi. Seni bırakmak istemiyoruz" dedi.

"KAPIDAN KOVULSAM BACADAN GİRERİM"
29 yaşındaki futbolcu da krizin farkında olduğunu belirtip "Ben Beşiktaş'ta doğdum. Futbolu da kısmetse burada bırakmak istiyorum. Bana önerdiğiniz rakamı kabul ediyorum. Kapıdan kovulsam bacadan girerim. Beşiktaş benim yuvam. Bir yere gitmem. Önerdiğiniz ücrete de imzamı atarım" yanıtını verdi. Zirve sonrası yönetim 1.3 milyon Euro alan Necip'e yıllık 600 bin Euro vermeyi kararlaştırdı.

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Necip Uysal'dan Beşiktaş'a iyi haber!
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