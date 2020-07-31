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Terim için sadece Arda!

ve şu an için Fatih hocanın önceliği değil. Başkan ’in onay vermesi halinde ise ’a geri dönecek.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 31.7.2020 ABONE OL
Terim için sadece Arda!
Galatasaray altyapısından yetişen Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'ın isimleri uzun süredir sarı-kırmızılı kulüple anılıyor. Taraftarlar üç ismi de sosyal medyada tartışırken geçen hafta Türk Telekom Stadı'nda yapılan toplantıda bu konu da masaya yatırıldı. Yönetim ile teknik direktör Fatih Terim'in yaklaşık 1 saat süren görüşmesinde, tecrübeli hoca sadece Arda Turan'ın transferi için ısrarcı oldu.

YÖNETİM ACELE ETMİYOR
Semih Kaya ve Emre Çolak isimleri ise şu an için Fatih Terim ve Galatasaray için öncelik değil. Sarı-kırmızılı futbolseverlerin tepkisini dikkate alan Başkan Cengiz ve ekibi, bu konuda acele etmeme kararı aldı. İki oyuncunun durumu da transfer sezonunun sonunda belli olacak. Sarı-kırmızılı kulüp, hedeflediği takviyeleri gerçekleştiremezse Semih Kaya ve Emre Çolak'ın geri dönüşü gündeme gelecek.

Arda Turan, Galatasaray'la 191 maça çıkıp 15 bin 93 dakika sahada kalırken 44 kez ağları sarstı. Yıldız futbolcu, 2005-06 sezonundaki Manisaspor macerasında ise 15 maçta, 1115 dakika süre aldı ve 2 golle oynadı.

WEİSSMAN SÜRPRİZİ
Galatasaray'ın bir süredir İsrailli golcü Shon Weissman'ın peşinden koştuğu öne sürülüyordu. Avusturya'da yayın yapan Kleine Zeitung gazetesi, Cimbom'un, Wolfsberger forması giyen 24 yaşındaki santrforu kadrosuna katmaya çok yakın olduğunu yazdı. Haberde, kulübüyle bir yıl daha kontratı bulunan golcü futbolcunun pazartesi günü yapılacak idmana çıkmayacağı ve G.Saray'a transferinin "an meselesi" olduğu iddia edildi. Weissman, bu sezon 31 lig maçında 30 gol, 7 asistlik bir performans gösterdi.

MAİCON'DA MUTLU SON!
Aslan'da Maicon düğümü çözüldü. Sarı-kırmızılılar, kiralık sözleşmesi biten Al Nassr'dan imza parası koparmak için İstanbul'a gelpi bonservisini isteyen Brezilyalı stopere rest çekmişti. İki kulüp anlaşma sağladı ve Al Nassr yöneticisi Abdulaziz, "Maicon'un bonservisini aldık. Şükürler olsun" dedi. Bu satıştan Cimbom'un kasasına 3 milyon Euro girdiği öğrenildi.

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