Arsenal – Chelsea | CANLI

FA Cup sahibini buluyor! İki Londra ekinin karşılaştığı maçta, Ada futbolunun iki devi Arsenal ve Chelsea karşı karşıya geliyor. Arsenal, Premier Lig'i 56 puanla sekizinci sırada bitirdi ve kötü geçen sezonu FA Cup şampiyonluğu ile bitirerek taraftarını mutlu etmek istiyor. Chelsea ise 66 puanla dördüncü sırada ligi noktaladı ve Şampiyonlar Ligi vizesi almasını bildi. Maviler, sezonu kupa ile taçlandırmak istiyor.



Yarı final karşılaşmalarında Arsenal, Manchester City'yi, Chelsea ise Manchester United'ı eleyerek finale yükselen taraf oldu. Maviler, beşinci turda da Liverpool'u saf dışı bırakmıştı.



ARSENAL - CHELSEA MAÇI 11'LERİ

Arsenal: Martinez, Holding, Luiz, Tierney, Bellerin, Ceballos, Xhaka, Maitland-Niles, Pepe, Lacazette, Aubameyang

Chelsea: Caballero, Azpilicueta, James, Zouma, Rudiger, Alonso, Jorginho, Kovacic, Mount, Pulisic, Giroud

ARSENAL - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arsenal ile Chelsea arasında oynanan FA Cup finali, 19.30'da başladı ve mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.



