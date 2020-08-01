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tarihinin en eski turnuvası olan , ile arasında oynanan final karşılaşması ile sahibini buluyor. Wembley Stadyumu’nda oynanan derbisinin ardından FA Cup’ın şampiyonu belli olacak. Mücadeleyi, sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.8.2020 19:30 Son Güncelleme: 1.8.2020 19:32 ABONE OL
Arsenal – Chelsea | CANLI

FA Cup sahibini buluyor! İki Londra ekinin karşılaştığı maçta, Ada futbolunun iki devi Arsenal ve Chelsea karşı karşıya geliyor. Arsenal, Premier Lig'i 56 puanla sekizinci sırada bitirdi ve kötü geçen sezonu FA Cup şampiyonluğu ile bitirerek taraftarını mutlu etmek istiyor. Chelsea ise 66 puanla dördüncü sırada ligi noktaladı ve Şampiyonlar Ligi vizesi almasını bildi. Maviler, sezonu kupa ile taçlandırmak istiyor.

Yarı final karşılaşmalarında Arsenal, Manchester City'yi, Chelsea ise Manchester United'ı eleyerek finale yükselen taraf oldu. Maviler, beşinci turda da Liverpool'u saf dışı bırakmıştı.

ARSENAL - CHELSEA MAÇI 11'LERİ
Arsenal: Martinez, Holding, Luiz, Tierney, Bellerin, Ceballos, Xhaka, Maitland-Niles, Pepe, Lacazette, Aubameyang
Chelsea: Caballero, Azpilicueta, James, Zouma, Rudiger, Alonso, Jorginho, Kovacic, Mount, Pulisic, Giroud

ARSENAL - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Arsenal ile Chelsea arasında oynanan FA Cup finali, 19.30'da başladı ve mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.

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Arsenal – Chelsea | CANLI
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