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’den Mesut’a şok hareket!

ile çalkantılı bir sezon geçiren ve bu yaz takımdan ayrılma ihtimali bulunan 'e ekibinden flaş bir hareket geldi. Arsenal, ile oynayacakları maç öncesi yıldız isme tatil izni verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.8.2020 17:04 Son Güncelleme: 1.8.2020 17:06 ABONE OL
Arsenal’den Mesut’a şok hareket!

Fenerbahçe için Mesut Özil transferi artık bir adım daha yakın... Kısa süre önce Mesut'un menajeri, oyuncusunun 2021 yılında sona erecek kontratının bitimine kadar takımında kalacağını söylemişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Arsenal, sürpriz bir karara imza attı.

Aktarılan bilgilere göre Mesut Özil'e Arsenal, tatil izni verdi. İngiliz ekibi 1 Ağustos Cumartesi günü, Chelsea ile oynayacakları FA Cup final karşılaşması öncesi 'gidebilirsin' dedi.

MESUT TÜRKİYE'YE GELDİ
İddialara göre Mesut Özil, Arsenal'in bu kararının ardından İngiltere'yi terk etti ve Türkiye'ye geldi.

Öte yandan Mesut'un, kulübüne oynamak için bir teklifte bulunmadığı ve bu konuda herhangi bir ısrarının olmadığı ifade edildi.

ARSENAL BİLETİNİ KESTİ
İddialara göre Arsenal, gelecek sezon dahil olmak üzere Mesut Özil'i kadrosunda düşünmüyor ve Chelsea maçı öncesi verilen bu izin 'ayrılık sinyallerini' güçlendiriyor.

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Arsenal’den Mesut’a şok hareket!
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