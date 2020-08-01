Beşiktaş'tan şok Gökhan Gönül kararı! Şimdi ne olacak?

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'tan şok kararı! Şimdi ne olacak?

ile sözleşmesi sona eren 'ün durumu belirsizliğini koruyor. Eski takımı ile görüşen Gökhan için Beşiktaş flaş bir karar aldı. İşte siyah-beyazlıların tecrübeli sağ bek ile yaptığı o görüşme ve yöneticilerin aktardığı flaş sözler...

Giriş Tarihi: 1.8.2020 10:11 Son Güncelleme: 1.8.2020 10:14 ABONE OL
Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi: Flaş Gökhan Gönül kararı! Şimdi ne olacak?

'ta iç görüşmeleri başladı. Siyah-beyazlı yöneticiler ilk olarak ile pazarlık masasına oturdu.


Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi: Flaş Gökhan Gönül kararı! Şimdi ne olacak?

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kadroda tutulmasını istediği 35 yaşındaki sağ bekle gerçekleşen toplantının detayları da ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi: Flaş Gökhan Gönül kararı! Şimdi ne olacak?

Buna göre takımının toplam bütçesini 25-30 milyon euro düzeyine çekmeye kararlı olan ve bu plan doğrultusunda adımlar atan siyah-beyazlı yönetimin, Gökhan'a 'tavan' ücret önerdikleri aktarıldı.

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi: Flaş Gökhan Gönül kararı! Şimdi ne olacak?

Futboldan sorumlu yöneticilerin, 'le yapılan görüşmede, kulübün mali durumunu anlattıkları ve mevcut koşullar altında deneyimli oyuncuya en iyi teklifi sunduklarını ifade ettiler ve Gökhan'ın bu teklifi kabul etmemesi durumunda 'ye imza atabileceğini bildirdiler.

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi: Flaş Gökhan Gönül kararı! Şimdi ne olacak?

2019-2020 sezonunda 1 milyon 650 bin euro ücret ve puan başına 4 bin euro kazanan Gönül'e yapılan 1+1 senelik teklifin 1 milyon euro düzeyinde olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi: Flaş Gökhan Gönül kararı! Şimdi ne olacak?

DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

Dört yıldır forması giyen futbolcunun yapılan teklif karşısında düşünmek için süre istediği vurgulandı. Gökhan'ın kısa süre içinde kesin kararını kulübe bildireceği ardından da kamuoyuna açıklamada bulunacağı belirtildi.

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi: Flaş Gökhan Gönül kararı! Şimdi ne olacak?

Ancak de 'ü yeniden kadrosuna katmak istiyor. Eski hatalardan ders alan sarı-lacivertli yönetim, taraftar tepkisine rağmen Gökhan Gönül ve 'la sözleşmesi biten bir diğer eski oyuncusu 'le masaya oturmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi: Flaş Gökhan Gönül kararı! Şimdi ne olacak?

Yönetim bu hafta iki oyuncuyla bir araya gelerek transferi bitirmeye çalışacak.

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi: Flaş Gökhan Gönül kararı! Şimdi ne olacak?

Sarı-lacivertliler en kısa süre içinde Gökhan ve Caner transferlerine resmiyet kazandırmayı hedefliyor. (Milliyet)

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Beşiktaş'tan şok Gökhan Gönül kararı! Şimdi ne olacak?
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