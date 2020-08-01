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Bunu hayatım boyunca unutamam

’un yeni forma tanıtım klibinde oynayan Hicran SABAH’a konuştu. Doğuştan kas hastası olan ve lösemiyi de yenen 14 yaşındaki Hicran Yıldız klibin çekimi sırasında ve sonrasında yaşadıklarını, “Bunu hayatım boyunca unutamam. Çok mutlu oldum” diyerek tarif etti

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 1.8.2020 ABONE OL
Bunu hayatım boyunca unutamam
Trabzonspor'un yeni forması için çektiği reklam filminde oynayan 14 yaşındaki Hicran Yıldız, klibin yayınlanmasından sonra Türkiye'nin gündemine oturdu. Doğuştan kas hastası olan ve 6 yıl önce yakalandığı lösemi ile savaşını da kazanan Hicran için her şey bordo-mavililerin ligin ilk yarısında Kayserispor ile oynadığı maçla başladı.

TÜRKİYE ONU KONUŞUYOR
Yönetimin davetlisi olarak maça gelen Hicran'ı, seremoniye kaleci Uğurcan çıkarmıştı. Hayatında ilk kez bir futbol maçına gelen Hicran bunun ardından gelen klipte oynama teklifini de tereddütsüz kabul etti. Klibin yayınlanması ile birlikte de tüm Türkiye'yi duygulandırdı ve ağlattı.

ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALDIM
Hicran aldığı teklifi ve sonrasını da, "Trabzonluyum, Trabzonspor sevdalısıyım. Bize teklifi getirdiklerinde heyecanlandım ve çok mutlu oldum. Film yayınlandıktan sonra çok beğendim. Instagram hesabımda çok takipçim oldu. Güzel tepkiler aldım. Çok mutlu oldum. Bunu hayatım boyunca unutamam" diye anlattı.

MANEVİ OLARAK BÜYÜK DESTEK
Reklam filminde Hicran ile birlikte oynayan baba Alaattin Yıldız ise, "Forma tanıtımı yayınlandıktan sonra Hicran çok ünlü oldu. Para aldınız mı diye sordular. Bir kuruş almadık, almayız da. Manevi olarak bize büyük bir destek oldu. Kızımın gözlerinin içi gülüyor. O da bize yeter" diye konuştu.

KIZIMIN GÜLMESİ HAYAT VERİYOR
Anne Saime Yıldız, Hicran'ın yüzünün gülmesinin kendisine hayat verdiğini söyleyerek, "Yürüyemiyor, sadece konuşuyoruz. Buna da binlerce kez şükür. Tanıtım klibi yayınlandıktan sonra telefonlarımız susmadı. Bizler çok mutlu olduk. Kızımın gülmesi bana hayat veriyor" dedi.

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Bunu hayatım boyunca unutamam
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