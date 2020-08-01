Bunu hayatım boyunca unutamam

Trabzonspor'un yeni forması için çektiği reklam filminde oynayan 14 yaşındaki Hicran Yıldız, klibin yayınlanmasından sonra Türkiye'nin gündemine oturdu. Doğuştan kas hastası olan ve 6 yıl önce yakalandığı lösemi ile savaşını da kazanan Hicran için her şey bordo-mavililerin ligin ilk yarısında Kayserispor ile oynadığı maçla başladı.Yönetimin davetlisi olarak maça gelen Hicran'ı, seremoniye kaleci Uğurcan çıkarmıştı. Hayatında ilk kez bir futbol maçına gelen Hicran bunun ardından gelen klipte oynama teklifini de tereddütsüz kabul etti. Klibin yayınlanması ile birlikte de tüm Türkiye'yi duygulandırdı ve ağlattı.Hicran aldığı teklifi ve sonrasını da,diye anlattı.Reklam filminde Hicran ile birlikte oynayan baba Alaattin Yıldız ise, "Forma tanıtımı yayınlandıktan sonra Hicran çok ünlü oldu. Para aldınız mı diye sordular. Bir kuruş almadık, almayız da. Manevi olarak bize büyük bir destek oldu. Kızımın gözlerinin içi gülüyor. O da bize yeter" diye konuştu.Anne Saime Yıldız, Hicran'ın yüzünün gülmesinin kendisine hayat verdiğini söyleyerek, "Yürüyemiyor, sadece konuşuyoruz. Buna da binlerce kez şükür. Tanıtım klibi yayınlandıktan sonra telefonlarımız susmadı. Bizler çok mutlu olduk. Kızımın gülmesi bana hayat veriyor" dedi.