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Hakan: ’da kendimi geliştirdim

Giriş Tarihi: 1.8.2020 ABONE OL
Hakan: İtalya’da kendimi geliştirdim
İtalya'da tarihi bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, Serie A'daki yükselen performansını şöyle değerlendirdi: "Milan'a geldiğim ilk yılda 6 aydır oynamamıştım ve fiziksel olarak eski durumuma gelmem zordu. İtalyancayı ve futbolu öğrenmem gerekiyordu ki Bundesliga'dan farklıydı. İkinci yılda Gattuso ile kendimi geliştirdim. 3. yıl benim oldu. Serie A'da çok iyi takımlar var, burada oynamayı seviyorum." Milli futbolcu, pandemi sonrasında 11 maçta 6 gol, 8 asistlik performansı ile Çizme'yi adeta büyüledi.

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Hakan: İtalya’da kendimi geliştirdim
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