Hakan: İtalya’da kendimi geliştirdim

İtalya'datarihi bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, Serie A'daki yükselen performansını şöyle değerlendirdi: "Milan'a geldiğim ilk yılda 6 aydır oynamamıştım ve fiziksel olarak eski durumuma gelmem zordu. İtalyancayı ve futbolu öğrenmem gerekiyordu ki Bundesliga'dan farklıydı. İkinci yılda Gattuso ile kendimi geliştirdim. 3. yıl benimoldu. Serie A'da çok iyi takımlar var, burada oynamayıseviyorum." Milli futbolcu, pandemi sonrasında 11 maçta 6 gol, 8 asistlik performansı ile Çizme'yi adeta büyüledi.