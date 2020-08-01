İşte Fenerbahçe'nin yeni kanatları! Kadıköy'ü onlar ayaklandıracak

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İşte 'nin yeni kanatları! 'ü onlar ayaklandıracak

'de gelecek sezon için çalışmaları devam ederken, gündem kanat transferi. Geride bıraktığımız sezon bu bölgede oldukça sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu sorunu çözmek için iki ismi gündemine aldı. İşte yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 1.8.2020 11:59 Son Güncelleme: 1.8.2020 12:03 ABONE OL
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi: İşte Kadıköy'ü ayağa kaldıracak yeni kanatlar!

'de kabus gibi bir sezon geçiren 'de gözler dönemine çevrildi.

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi: İşte Kadıköy'ü ayağa kaldıracak yeni kanatlar!

Takımda büyük değişiklikler yapacak sarı-lacivertliler, gerçekleştireceği hamlelerle yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi: İşte Kadıköy'ü ayağa kaldıracak yeni kanatlar!

Damien Comolli'den boşalan sportif direktörlük görevini Emre Belözoğlu'na emanet eden Kanarya, transferde şimdiden somut adımlar atmaya başladı.

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi: İşte Kadıköy'ü ayağa kaldıracak yeni kanatlar!

Geride bıraktığımız sezon kanat bölgesinde oldukça sıkıntı çeken sarı-lacivertliler, bu sorunu yeniden yaşamak istemiyor.

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi: İşte Kadıköy'ü ayağa kaldıracak yeni kanatlar!

Devre arasında Moses'ı Inter'e gönderen Kanarya, Garry Rodrigues'ten de beklediği katkıları alamamıştı.

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi: İşte Kadıköy'ü ayağa kaldıracak yeni kanatlar!

Bu bölgede 'nin oldukça sık şans bulduğu 'de, yıldız ismin ayağından kaçırılan goller zirveden uzaklaşılmasına sebep oldu.

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi: İşte Kadıköy'ü ayağa kaldıracak yeni kanatlar!

İŞTE YENİ KANATLAR

, kanatlara yapacağı takviyelerin çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, ile 'e yükselen Brahim Darri'yi yakında açıklayacak.

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi: İşte Kadıköy'ü ayağa kaldıracak yeni kanatlar!

Sol kanadı Darri'ye emanet edecek olan Sarı-Lacivertliler'de, sağ kanat için de flaş bir isim gündeme geldi. İngiliz basını, ekiplerinden Wigan forması giyen Jamal Lowe ile Kanarya'nın ilgilendiğini yazdı.

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi: İşte Kadıköy'ü ayağa kaldıracak yeni kanatlar!

26 yaşındaki yıldız ile bir yandan da Fulham, Sheffield Wednesday ve Huddersfield'ın temas içerisinde olduğu öğrenildi. Ancak kadrosunu güçlendirmek isteyen 'de, Erol Bulut'un listesinde İngiliz futbolcunun olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi: İşte Kadıköy'ü ayağa kaldıracak yeni kanatlar!

Bu doğrultuda Sarı-Lacivertliler'in, Lowe için maliyet araştırmasına başlayacağı belirtildi. Yıldız sol kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 48 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri havalandırmış ve 5 de gol pası verdi. (Fanatik)

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İşte Fenerbahçe'nin yeni kanatları! Kadıköy'ü onlar ayaklandıracak
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