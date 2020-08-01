İşte Fenerbahçe'nin yeni kanatları! Kadıköy'ü onlar ayaklandıracak

Takımda büyük değişiklikler yapacak sarı-lacivertliler, gerçekleştireceği hamlelerle yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Damien Comolli'den boşalan sportif direktörlük görevini Emre Belözoğlu'na emanet eden Kanarya, transferde şimdiden somut adımlar atmaya başladı.
Geride bıraktığımız sezon kanat bölgesinde oldukça sıkıntı çeken sarı-lacivertliler, bu sorunu yeniden yaşamak istemiyor.
Devre arasında Moses'ı Inter'e gönderen Kanarya, Garry Rodrigues'ten de beklediği katkıları alamamıştı.
Bu bölgede Tolga Ciğerci'nin oldukça sık şans bulduğu Fenerbahçe'de, yıldız ismin ayağından kaçırılan goller zirveden uzaklaşılmasına sebep oldu.
İŞTE YENİ KANATLAR
Fenerbahçe, kanatlara yapacağı takviyelerin çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Fatih Karagümrük ile Süper Lig'e yükselen Brahim Darri'yi yakında açıklayacak.
Sol kanadı Darri'ye emanet edecek olan Sarı-Lacivertliler'de, sağ kanat için de flaş bir isim gündeme geldi. İngiliz basını, İngiltere Championship ekiplerinden Wigan forması giyen Jamal Lowe ile Kanarya'nın ilgilendiğini yazdı.
26 yaşındaki yıldız ile bir yandan da Fulham, Sheffield Wednesday ve Huddersfield'ın temas içerisinde olduğu öğrenildi. Ancak kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de, Erol Bulut'un listesinde İngiliz futbolcunun olduğu öğrenildi.
Bu doğrultuda Sarı-Lacivertliler'in, Lowe için maliyet araştırmasına başlayacağı belirtildi. Yıldız sol kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 48 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri havalandırmış ve 5 de gol pası verdi. (Fanatik)