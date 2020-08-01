Juventus 1-3 Roma | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Juventus sahasında Roma'yı konuk etti. Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in fomrasını giydiği konuk takım şampiyon Juentus'u 3-1 mağlup etti.

Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Perotti (2) ile Kalinic kaydetti. Cristiano Ronaldo'nun forma giymediği maçta Juve'nin tek sayısı Higuain'den geldi.

Roma bu sonuçla ligi 70 puanla 5. sırada tamamlarken, şampiyon Juventus sezonu 83 puanla noktaladı.

MERİH DEMİRAL GERİ DÖNDÜ

Juventus'ta sakatlık sürecini atlatan milli futbolcumuz Merih Demiral, Roma maçıyla birlikte sahalara geri döndü. Bundan tam 201 gün önce yine bir Roma maçında sakatlanan milli stoper, 51. dakikada Rabiot'nun yerine oyuna dahil olarak formasına kavuştu. Merih'in oyuna girerken ellerini açıp dua etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Roma'da ise maça yedek kulübesinde başlayan Cengiz Ünder, 56. dakikada oyuna girdi.

Milli futbolcumuz Merih Demiral formasına kavuştu!