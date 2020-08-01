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Muriqi transferinde son dakika: geliyor!

'de bu sezonun belki de Gustavo ile birlikte en beğenilen ismi 'ydi. Sarı-lacivertli formayla 17 gol atan Kosovalı yıldız için Avrupa'nın devleri adeta sıraya girdi. Serie A'da gösterdiği hücum performansıyla herkesin dikkatini çeken da gelecek sezon forvet hattını Muriqi ile güçlendirmek istiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.8.2020 13:08 ABONE OL
Muriqi transferinde son dakika: Lazio geliyor!

Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber geliyor... Sarı lacivertlilerin, iyi bir teklif gelmesi halinde satışına onay vereceği Vedat Muriqi için Serie A kulübü Lazio geliyor.

Tuttomercato'nun konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde, Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin aklındaki 1 numaralı isim Muriqi.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 17 gol attığı hatırlatılan Muriqi ile ilgili yazılan haberin detaylarında, Kosovalı golcü için "Güçlü, takım oyununa sahip çıkıyor" denildi.

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Öte yandan Muriqi için 'oynayabileceği en iyi lige hazır' yorumu yapılırken, Napoli ve Tottenham'ın da oyuncuyla ilgilendiği ancak bu 2 kulübün daha sonra başka golcülerin peşine düştüğü, bu sebeple en güçlü adayın Lazio olduğu aktarıldı.

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Muriqi transferinde son dakika: Lazio geliyor!
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