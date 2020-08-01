Para Florya’ya Kaan Çizme’ye gitti

Mert Hakan Yandaş'ın imza parasını yatırmayan ve yıldız oyuncuyu Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray,Sarı-kırmızılılar, gurbetçi futbolcunun geçerlilik süresi dün sona eren 2 milyon Euro serbest kalma bedelini Fortuna Düsseldorf'a gönderemeyince Kaan Ayhan'ın işini bitiremedi.Merih Demiral ve Mert Müldür gibi Türk oyunculara yatırım yapan Sassuolo, Kaan Ayhan için devreye girdi ve Fortuna Düsseldorf'u ikna ederek transferi büyük ölçüde bitirdi.Profesyonel sözleşme imzalamayan Mustafa Kapı'nın Lille'e transferi 8 Ağustos'ta resmiyet kazanacak. Altyapıya Gaziantep'ten gelen ve futbol stiliyle Gareth Bale'e benzetilen 2000 doğumlu Mirza Cihan da ayrıldı. Genç sol kanat oyuncusu, Altay'la sözleşme imzaladı. Ayrıca genç futbolcular Gökay Güney ve Ferhan Evren Balıkesirspor'a kiralandı.Yeni sezon için 12 Ağustos'ta Florya'da toplanacak G.Saray yurt içinde kamp yeri bakıyor. Antrenör Levent Şahin, Bolu'ya giderek incelemelerde bulundu. Sezonu Florya'da açacak sarı-kırmızılı takımda, yeni transferler kampa yetiştirilmeye çalışılacak.