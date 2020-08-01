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Para Florya’ya Kaan Çizme’ye gitti

Maicon’dan gelen parayı oyunculara veren Aslan, serbest kalma bedelini ödeyemediği gurbetçi futbolcuyu Sassuolo’ya kaptırdı

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 1.8.2020 ABONE OL
Para Florya’ya Kaan Çizme’ye gitti
Mert Hakan Yandaş'ın imza parasını yatırmayan ve yıldız oyuncuyu Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, ikinci golü Kaan Ayhan'dan yedi. Sarı-kırmızılılar, gurbetçi futbolcunun geçerlilik süresi dün sona eren 2 milyon Euro serbest kalma bedelini Fortuna Düsseldorf'a gönderemeyince Kaan Ayhan'ın işini bitiremedi. Maicon'dan gelen 1.5 milyon Euro'yu aylardır maaş alamayan oyuncularına vermek zorunda kalan yönetim, Kaan'ı bekletmenin bedelini ağır ödedi. Merih Demiral ve Mert Müldür gibi Türk oyunculara yatırım yapan Sassuolo, Kaan Ayhan için devreye girdi ve Fortuna Düsseldorf'u ikna ederek transferi büyük ölçüde bitirdi. İtalyan ekibi, sezon başına 1.5 milyon Euro'dan 25 yaşındaki milli savunmacı ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

YERLİ GARETH BALE YUVADAN UÇTU
Profesyonel sözleşme imzalamayan Mustafa Kapı'nın Lille'e transferi 8 Ağustos'ta resmiyet kazanacak. Altyapıya Gaziantep'ten gelen ve futbol stiliyle Gareth Bale'e benzetilen 2000 doğumlu Mirza Cihan da ayrıldı. Genç sol kanat oyuncusu, Altay'la sözleşme imzaladı. Ayrıca genç futbolcular Gökay Güney ve Ferhan Evren Balıkesirspor'a kiralandı.

FLORYA'DAN BOLU'YA
Yeni sezon için 12 Ağustos'ta Florya'da toplanacak G.Saray yurt içinde kamp yeri bakıyor. Antrenör Levent Şahin, Bolu'ya giderek incelemelerde bulundu. Sezonu Florya'da açacak sarı-kırmızılı takımda, yeni transferler kampa yetiştirilmeye çalışılacak.

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Para Florya’ya Kaan Çizme’ye gitti
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