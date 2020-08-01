Ve Emre futbolu bıraktı

Fenerbahçe'nin ligin son haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada alkışlarla sahadan çıkan Emre Belözoğlu, futbola nokta koyma zamanının geldiğini dile getirse de çevresinden gelen baskılar nedeniyle kararını gözden geçirecek ve son sözü tatil sonrası verecekti. Şu anda eşi ve çocuklarıyla Çeşme'deki evinde tatil yapan Emre Belözoğlu'nun yakın çevresine futbolu bıraktığını söylediği öğrenildi. Kaptan'ındediği bildirildi.Çeşme'den pazartesi günü İstanbul'a dönecek olan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli yönetimin kendisine yaptığı sportif direktörlük teklifini kabul edecek.40 yaşındaki Belözoğlu, futbol operasyonlarında tam yetkili olacak. Teknik direktörle koordineli bir şekilde transfer çalışması yürütecek.Emre Belözoğlu, kariyer planlamasında artık başka koltukta oturmayı seçti. Doğru da yaptı. Çünkü Emre gibi sahada her şeyini veren ve yenilgiyi kabul etmeyen bir karakter, gücünün yetmediği anda daha büyük sorunlar yaşayacaktı. En başında da tribünlerden mırıldanmalar başlayacaktı. İşler kötü giderse, sorumlusu Emre olurdu ki, "devam" kararı sonrasında yanında sevgi yerine pişmanlık kalabilirdi. Karşımızda sadece Türkiye'nin en kariyerli oyuncusu yok. Aynı zamanda oyunu çok iyi bilen, nasıl başarılı olacağının veya başarısızlığın deneyimini en yukarıda yaşamış biri var. Bu tecrübesini, eğer dediği gibi çalıştığı hocalardan bir şeyler öğrenmiş ise "doğru formül" haline getirir. Sahadaki "agresif" Emre'nin, saha dışındaki "akil" Belözoğlu'na dönmesini bekliyorum. Gençlere nasıl ilerleyebileceklerini anlatan bir ağabey, "yıldız" etiketlilere de onlardan çok daha değerlileri ile forma giymiş bir fenomen olmalıdır.