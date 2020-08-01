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Ve Emre futbolu bıraktı

Çevresinden gelen baskılar nedeniyle ‘kariyerine son noktayı koyma’ kararını gözden geçiren 40 yaşındaki tecrübeli futbolcu, fikrini değiştirmedi. Çeşme'de ailesi ile birlikte yaptığı tatilde konuyu enine boyuna düşünen , yoluna Kulübü'nün sportif direktörü olarak devam etme düşüncesinde karar kıldı

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 1.8.2020 ABONE OL
Ve Emre futbolu bıraktı
Fenerbahçe'nin ligin son haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada alkışlarla sahadan çıkan Emre Belözoğlu, futbola nokta koyma zamanının geldiğini dile getirse de çevresinden gelen baskılar nedeniyle kararını gözden geçirecek ve son sözü tatil sonrası verecekti. Şu anda eşi ve çocuklarıyla Çeşme'deki evinde tatil yapan Emre Belözoğlu'nun yakın çevresine futbolu bıraktığını söylediği öğrenildi. Kaptan'ın "Artık bu saatten sonra futbol oynamam zor olur. Bırakıyorum" dediği bildirildi.

TAM YETKİ İLE GÖREVE GELECEK
Çeşme'den pazartesi günü İstanbul'a dönecek olan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli yönetimin kendisine yaptığı sportif direktörlük teklifini kabul edecek. Çiçeği burnunda idarecinin, kulüp tarafından bayram bitiminde resmi olarak duyurulması bekleniyor. 40 yaşındaki Belözoğlu, futbol operasyonlarında tam yetkili olacak. Teknik direktörle koordineli bir şekilde transfer çalışması yürütecek.

BİR GÖRÜŞ / Gürcan BİLGİÇ

Agresif Emre'den akil Belözoğlu'na
Emre Belözoğlu, kariyer planlamasında artık başka koltukta oturmayı seçti. Doğru da yaptı. Çünkü Emre gibi sahada her şeyini veren ve yenilgiyi kabul etmeyen bir karakter, gücünün yetmediği anda daha büyük sorunlar yaşayacaktı. En başında da tribünlerden mırıldanmalar başlayacaktı. İşler kötü giderse, sorumlusu Emre olurdu ki, "devam" kararı sonrasında yanında sevgi yerine pişmanlık kalabilirdi. Karşımızda sadece Türkiye'nin en kariyerli oyuncusu yok. Aynı zamanda oyunu çok iyi bilen, nasıl başarılı olacağının veya başarısızlığın deneyimini en yukarıda yaşamış biri var. Bu tecrübesini, eğer dediği gibi çalıştığı hocalardan bir şeyler öğrenmiş ise "doğru formül" haline getirir. Sahadaki "agresif" Emre'nin, saha dışındaki "akil" Belözoğlu'na dönmesini bekliyorum. Gençlere nasıl ilerleyebileceklerini anlatan bir ağabey, "yıldız" etiketlilere de onlardan çok daha değerlileri ile forma giymiş bir fenomen olmalıdır.

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Ve Emre futbolu bıraktı
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