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: oynamama karşı çıktı!

Geçtiğimiz sezonun başında 'dan kadrosuna katılan ve sezonu 36 maçta 17 gol 7 asistle tamamlayan Kosovalı golcü açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 1.8.2020 18:23 Son Güncelleme: 1.8.2020 18:24 ABONE OL
Vedat Muriqi: Futbol oynamama karşı çıktı!

"SAVAŞ SIRASINDA İKİ ODALI EVDE 50-55 KİŞİ YAŞADIK"
Çocukluk döneminde Savaşı'nı yaşayan , o yıllardaki zorlukları şöyle anlattı: Kosova'da bir mahallede bütün Muriqi Ailesi olarak birlikte yaşıyorduk. Büyük bir aile olduğumuz için hep birlikte hareket etmek zor oluyordu. Hep birlikte bir yerde olmamız hepimizin tehlikede olması anlamına da geliyordu. Merhametli askerlere denk geldik. Sadece bize uyarıda bulundular, "Eğer çıkmazsanız sonu kötü olacak" diye. Biz de mecburen evi terk etmek zorunda kaldık. İki ay boyunca komşu ülke olan Arnavutluk'ta kaldık. 50-55 kişi iki odalı bir evde yaşadık.

Vedat Muriqi: Futbol oynamama karşı çıktı!

"SAVAŞ TRAVMASINI ATLATMAK ZOR OLDU"
NTV'ye konuşan , savaş sonrası ülkelerine döndüklerinde toparlanma sürecinin de sancılı geçtiğini anlattı: Bir köfteci dükkanımız var, hala devam ettiriyor amcalarım. O zaman daha karanlık çökmeden, akşam olmadan babaannem telefonla arıyordu, amcalarımı babamı, "Hadi gelin artık akşam oldu" diye. Çünkü korku vardı o ara. Akşam 18.00-19.00'dan sonra kimse çıkmıyordu dışarı. Bunun travmasını uzun bir süre yaşadığımızı hatırlıyorum. Dışarı çok zorunlu olmadığımız müddetçe çıkmıyorduk. Savaş travmasını atlatmak zor oldu. Bu savaşta tamamen ailesini kaybeden çok tanıdığım ve arkadaşım var. Onlar için çok daha ağır geçti.

Vedat Muriqi: Futbol oynamama karşı çıktı!

"FUTBOL OYNAMAMA AMCAM KARŞI ÇIKTI"
Futbola savaş sonrası 'nın Liria takımı altyapısında başlayan , o günleri şöyle anlattı: Liria altyapıya futbolcu alacaklarına dair duyuru yaptı. Annem beni yazdırmak istedi ama beraber yaşadığımız amcam karşı çıktı. Annem benim kaydımı gizlice yaptırdı. Uzun bir süre antrenmanlara gizli gizli gittik. Sonra formamı giyip gerçeği açıkladık ama hiç beklemediğim bir tepkiyle karşılaştık. Amcam, "Hiç yakışmamış" dedi. İlerleyen dönemlerde onun da desteği çok oldu.

Vedat Muriqi: Futbol oynamama karşı çıktı!

"FENERBAHÇE'NİN EFSANELERİNDEN OLMAK İSTİYORUM"
'ye transfer olduğu dönem karar vermenin kendisi için çok kolay olduğunu anlatan VedatMuriqi'nin hedefi sarı lacivertlilerin efsaneleri arasına girmek: O günkü şartlarda istenilen bir futbolcu olduğum için nezaketen de olsa bir görüşme yaptık. Ama benim karar vermem hiç zor olmadı. Hayalini kurduğum forma, hayalini kurduğum taraftar, kitle, camiadayım. İnşallah daha uzun seneler bu formaya, armaya hizmet edeceğim. İlk hedefim bu formayla şampiyonluklar yaşamak, Avrupa'da önemli başarılar elde etmek. Her zaman söylüyorum, inşallah kariyerimi burada noktalarım. Bu takıma uzun yıllar hizmet edip bu takımın efsanelerinden olmak istiyorum.

Vedat Muriqi: Futbol oynamama karşı çıktı!

"OĞLUM FUTBOL İÇİN IŞIK VERMİYOR"
, oğlunun futbolcu olmasını isteyip istemediği soruna şöyle yanıt verdi: Her futbolcunun hayali, oğlunun da futbolcu olmasıdır. Benim de hayalim bu ama şu an baktığımda açıkçası hiç öyle bir ışık vermiyor bizim çocuk. 2 yaşında şu an. topu çok var evde ama tamamen ilgi odağı araba. Tabii ben şundan umutluyum. Biraz daha büyüyünce tesislere, ortama elinden tutup getirdikten sonra belki fikri değişir. Şu an kısa vadede umutlu değilim. Teşvik edeceğim fakat zorlamam, istediği, mutlu olacağı mesleği yapsın.

Vedat Muriqi: Futbol oynamama karşı çıktı!

"EN BÜYÜK DESTEKÇİM EŞİM"
, 2017 yılında dünya evine girdiği eşi Edibe Jorganxhiu'nun her zaman en büyük destekçisi olduğunu söylüyor: Eşim 'u çok sevdi. Burada düzenini kurdu tam anlamıyla. Burası birinci evi gibi görüyor. Ona rağmen sürekli, "Senin kariyerine neresi iyi geliyorsa ben oraya varım" diyor. Her zaman yanımda ve bana büyük destek oluyor.

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Vedat Muriqi: Futbol oynamama karşı çıktı!
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