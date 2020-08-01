Vedat Muriqi: Futbol oynamama karşı çıktı!

"SAVAŞ TRAVMASINI ATLATMAK ZOR OLDU"

NTV'ye konuşan Vedat Muriqi, savaş sonrası ülkelerine döndüklerinde toparlanma sürecinin de sancılı geçtiğini anlattı: Bir köfteci dükkanımız var, hala devam ettiriyor amcalarım. O zaman daha karanlık çökmeden, akşam olmadan babaannem telefonla arıyordu, amcalarımı babamı, "Hadi gelin artık akşam oldu" diye. Çünkü korku vardı o ara. Akşam 18.00-19.00'dan sonra kimse çıkmıyordu dışarı. Bunun travmasını uzun bir süre yaşadığımızı hatırlıyorum. Dışarı çok zorunlu olmadığımız müddetçe çıkmıyorduk. Savaş travmasını atlatmak zor oldu. Bu savaşta tamamen ailesini kaybeden çok tanıdığım ve arkadaşım var. Onlar için çok daha ağır geçti.