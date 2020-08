Vedat Muriqi: Futbol oynamama karşı çıktı!

"OĞLUM FUTBOL İÇİN IŞIK VERMİYOR"

Vedat Muriqi, oğlunun futbolcu olmasını isteyip istemediği soruna şöyle yanıt verdi: Her futbolcunun hayali, oğlunun da futbolcu olmasıdır. Benim de hayalim bu ama şu an baktığımda açıkçası hiç öyle bir ışık vermiyor bizim çocuk. 2 yaşında şu an. Futbol topu çok var evde ama tamamen ilgi odağı araba. Tabii ben şundan umutluyum. Biraz daha büyüyünce tesislere, ortama elinden tutup getirdikten sonra belki fikri değişir. Şu an kısa vadede umutlu değilim. Teşvik edeceğim fakat zorlamam, istediği, mutlu olacağı mesleği yapsın.