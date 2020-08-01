Weissman Galatasaray için rest çekti!

İç piyasadan Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray'ın yurt dışından yapacağı ilk transfer ise Shon Weissman olacağı gibi görünüyor. Avusturya'dan gelen iddialara göre attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'la anlaşmaya vardı. Aşkenazi Yahudisi olan ve ailesi İstanbul'dan göçen İsrailli oyuncunun ata topraklarına döneceği belirtildi. Weissman'ın Almanya ve İngiltere'den beklediği teklifleri alamadığı için sarı-kırmızılılara 'Evet' dediği gündeme getirildi.

4 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Kulübü Wolfsberger yönetimiyle görüştüğü ve Pazartesi günü başlayacak yeni sezonun ilk idmanına çıkmayacağını söyledi. Hedefleri olan büyük bir takımda forma giymek isteyen Weissman'ı ikna etmesine rağmen Galatasaray'ın henüz Wolfesberger'i ikna aşamasında olmadığı gelen bilgiler arasında… Bu nedenle oyuncunun da devreye girdiği ve Wolfsberger yönetimine, bedelsiz geldiğini hatırlatarak bonservisinde kolaylık sağlanmasını istedi. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Weissman için Galatasaray'ın 4 milyon euro'dan kapıyı açtığı ifade edildi.

NEDEN GALATASARAY?

İsrail'in Walla gazetesi, Weissman'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Gazete Galatasaray'ın kulüp binasının hemen yakınında bulunan Neve Şalom Sinagogu'nun İsrailli golcü için çok önemli olacağının altını çizdi. Yakın arkadaşı Ariel Milis; "Weissman dindar biri. G.Saray'ı düşünmesinin ana nedenlerinden biri de İstanbul'un bu anlamda tüm ihtiyaçlarını karşılayacak olması" diye konuştu.

FORMUNUN ZİRVESİNDE



Sezon başında Maccabi Haifa'dan Wolfsberger'e giden Weissman, Avusturya Ligi'ni tam anlamıyla salladı.

Avusturya Ligi'ndeki 31 maçta 30 gol, 7 asist.

Avrupa Ligi'nde 6 maçta 2 gol.

Avusturya Kupası'nda da 3 maçta 5 gol 1 asist.

Toplamda ise 40 maçta 37 gol 8 asistlik performansa ulaştı.

(Fotomaç)