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kupayı aldı yere düşürüp kırdı!

Giriş Tarihi: 2.8.2020 ABONE OL
Arsenal kupayı aldı yere düşürüp kırdı!
İngiltere Federasyon Kupası final maçında Arsenal, Chelsea'yi 2-1 yenip kupayı kazandı. Arsenal'e galibiyeti getiren iki golü de Aubameyang kaydetti. Chelsea'nin tek golünü ise Pulisic attı. Teknik heyetten izin alıp Türkiye'ye gelen Mesut Özil oynamazken, kupa töreninde ilginç anlar yaşandı. Seremonide havaya kaldırdıkları kupayı yere düşüren oyuncular büyük bir panik yaşadı. Arsenal'in 14. kez müzesine götürdüğü FA Cup iki parçaya ayrıldı. Premier Lig'i 8. sırada bitiren Mesut'un takımı, bu kupayla UEFA Avrupa Ligi'ne hak kazandı.

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Arsenal kupayı aldı yere düşürüp kırdı!
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