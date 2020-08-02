Eddie Newton öne çıktı!

Trabzonspor'da teknik direktör belirsizliğinin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor… Listenin ilk sırasında yer alanTecrübeli teknik adamla iletişim koparılmadı ancak yönetimdeki pek çok isim gelecek sezona İngiliz antrenör Eddie Newton'la devam etme fikrini ortaya attı.Trabzonspor'a devre arasında gelen, oyuncuları tanıyan,Newton, en ciddi aday olarak öne çıktı.48 yaşındaki İngiliz spor adamı göreve gelirse ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak. Newton'un teknik ekibini de ülkesinden getirmek istediği kaydedildi.Trabzonspor ile Türkiye Kupası'nı kazanan Eddie Newton,'a konuştu. İşte öne çıkanlar:Bir süredir 1 numara olmaya çalışıyorum. Ama İngiltere'de bunun gerçekleştiğini görmedim. CV'im güçlü ama kimse buna bakmıyor. Ben de CV göndermeyi bıraktım.Şans bulabilmek için başka bir ülkeye gitmem gerekiyordu. 6 aydır Türkiye'deyim. Hayatım boyunca İngiltere'de teknik direktör olmak için savaştım ama olamadım.Bir menajer aradı, genç bir teknik direktörleri olduğunu, ona destek olacak birini aradıklarını söyledi. Bu yüzden başka ülkeye gittim. Burada da 6 ay bekledim. Şimdi bu fırsatı değerlendirmek zorundayım. Yoksa asla 1 numara olamayacağım.İş yapabileceğimi kanıtlamak için uzun bir yol kat ettim. Başkan hazır olduğunda konuşacağız.