Eddie Newton öne çıktı!

Trabzonspor'da teknik adam arayışları devam ediyor. Avcı ile yapılan görüşmelerden sonuç alınmadı. Kupayı kaldıran İngiliz antrenörün ismi listenin ilk sırasına yerleşti. Bordo-mavili takım, yeni hocasını bayram sonrası açıklayacak
Trabzonspor'da teknik direktör belirsizliğinin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor… Listenin ilk sırasında yer alan Abdullah Avcı ile yapılangörüşmelerden bir sonuççıkmadı. Tecrübeli teknik adamla iletişim koparılmadı ancak yönetimdeki pek çok isim gelecek sezona İngiliz antrenör Eddie Newton'la devam etme fikrini ortaya attı. BaşkanAhmet Ağaoğlu'nun da bu seçeneğesıcak baktığı öğrenildi.
TEKNİK EKİBİNİ İNGİLTERE'DEN GETİRECEK
Trabzonspor'a devre arasında gelen, oyuncuları tanıyan, Türkiye Kupası finalinde takımıidare edip kupayı kazanan Newton, en ciddi aday olarak öne çıktı. Chelsea ve West Bromwichgibi takımlarda yardımcı antrenör vescout olarak görev yapan 48 yaşındaki İngiliz spor adamı göreve gelirse ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak. Newton'un teknik ekibini de ülkesinden getirmek istediği kaydedildi.
1 NUMARA OLMAKİSTİYORUM
Trabzonspor ile Türkiye Kupası'nı kazanan Eddie Newton, The Telegraph'a konuştu. İşte öne çıkanlar:
Bir süredir 1 numara olmaya çalışıyorum. Ama İngiltere'de bunun gerçekleştiğini görmedim. CV'im güçlü ama kimse buna bakmıyor. Ben de CV göndermeyi bıraktım.
Şans bulabilmek için başka bir ülkeye gitmem gerekiyordu. 6 aydır Türkiye'deyim. Hayatım boyunca İngiltere'de teknik direktör olmak için savaştım ama olamadım.
BAŞKANLA KONUŞACAĞIZ
Bir menajer aradı, genç bir teknik direktörleri olduğunu, ona destek olacak birini aradıklarını söyledi. Bu yüzden başka ülkeye gittim. Burada da 6 ay bekledim. Şimdi bu fırsatı değerlendirmek zorundayım. Yoksa asla 1 numara olamayacağım.
İş yapabileceğimi kanıtlamak için uzun bir yol kat ettim. Başkan hazır olduğunda konuşacağız.