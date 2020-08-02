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öne çıktı!

'da teknik adam arayışları devam ediyor. Avcı ile yapılan görüşmelerden sonuç alınmadı. Kupayı kaldıran İngiliz antrenörün ismi listenin ilk sırasına yerleşti. Bordo-mavili takım, yeni hocasını bayram sonrası açıklayacak

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 2.8.2020 ABONE OL
Eddie Newton öne çıktı!
Trabzonspor'da teknik direktör belirsizliğinin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor… Listenin ilk sırasında yer alan Abdullah Avcı ile yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Tecrübeli teknik adamla iletişim koparılmadı ancak yönetimdeki pek çok isim gelecek sezona İngiliz antrenör Eddie Newton'la devam etme fikrini ortaya attı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da bu seçeneğe sıcak baktığı öğrenildi.

TEKNİK EKİBİNİ İNGİLTERE'DEN GETİRECEK
Trabzonspor'a devre arasında gelen, oyuncuları tanıyan, Türkiye Kupası finalinde takımı idare edip kupayı kazanan Newton, en ciddi aday olarak öne çıktı. Chelsea ve West Bromwich gibi takımlarda yardımcı antrenör ve scout olarak görev yapan 48 yaşındaki İngiliz spor adamı göreve gelirse ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak. Newton'un teknik ekibini de ülkesinden getirmek istediği kaydedildi.

1 NUMARA OLMAK İSTİYORUM
Trabzonspor ile Türkiye Kupası'nı kazanan Eddie Newton, The Telegraph'a konuştu. İşte öne çıkanlar:
Bir süredir 1 numara olmaya çalışıyorum. Ama İngiltere'de bunun gerçekleştiğini görmedim. CV'im güçlü ama kimse buna bakmıyor. Ben de CV göndermeyi bıraktım.
Şans bulabilmek için başka bir ülkeye gitmem gerekiyordu. 6 aydır Türkiye'deyim. Hayatım boyunca İngiltere'de teknik direktör olmak için savaştım ama olamadım.

BAŞKANLA KONUŞACAĞIZ
Bir menajer aradı, genç bir teknik direktörleri olduğunu, ona destek olacak birini aradıklarını söyledi. Bu yüzden başka ülkeye gittim. Burada da 6 ay bekledim. Şimdi bu fırsatı değerlendirmek zorundayım. Yoksa asla 1 numara olamayacağım.
İş yapabileceğimi kanıtlamak için uzun bir yol kat ettim. Başkan hazır olduğunda konuşacağız.

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Eddie Newton öne çıktı!
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