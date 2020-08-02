Erol Bulut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe’nin gündeminde yer alan Erol Bulut’un kariyeri

Fenerbahçe'nin gündeminde ilk sırada yer alan Erol Bulut'un hakkında detaylı bilgiler merak ediliyor. Alanyaspor ile başarılı bir sezon geçiren Erol Bulut, Türk millî futbolcu ve teknik direktördür. Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiştir. Peki, Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü olacağı konuşulan Erol Bulut kimdir? İşte hayatı ve kariyeri!
EROL BULUT KİMDİR?
Erol Bulut 30 Ocak 1975 tarihinde Batı Almanya'da dünyaya geldi. Defans pozisyonunda görev yapmış Türk millî futbolcu ve teknik direktördür. Yunanistan'da Panionios ve Olimpiakos maceraları yaşadı. 2007-2008 sezonu başında Ukrayna'nın Metalurg Donetsk takımına transfer oldu. En son Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştırmıştır.
Futsal da oynamış olan Bulut, Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiştir.
95-96 Türkiye Ligi Şampiyonluğu (Fenerbahçe)
96-97 Türkiye Kupası finalisti (Fenerbahçe)
97-98 Atatürk Kupa Şampiyonluğu (Fenerbahçe)