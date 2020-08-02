Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Inter'de Conte dönemi sona ermek üzere

Inter'de Conte dönemi sona ermek üzere

Inter 'nin Atalanta maçı yönetimle ilgili yaptığı açıklamar 'da geniş yankı buldu. İtalyan basını Inter'in Conte ile yolların ayrılabileceğini yazdı.

Giriş Tarihi: 3.8.2020 01:19 Son Güncelleme: 3.8.2020 01:21 ABONE OL
Inter'de Conte dönemi sona ermek üzere

Conte yaptığı açıklamada; "Kişisel olarak zor bir yılı geride bıraktım. Oyuncularımın ve benim yaptığımızın işin değer gördüğünü düşünmüyorum. Hiçbirimiz kulüpten beklediğimiz korumayı göremedik." dedi.

Deneyimli teknik adam açıklamalarının devamında; "Her alanda gelişmek zorundayız. Büyük bir kulüp oyuncularını daha fazla korumalı. Başkan'la bir görüşme yapacağım ama kendisi şu an Çin'de" dedi.

Antonio Conte'nin Inter'den ayrılması düşük ihtimal görünüyor ancak İtalyan teknik adam tavrını sürdürmekte de ısrarcı olacak.

İtalya Serie A’da 2019-2020 sezonu tamamlandı

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Gupse Özay hamile mi? Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay hamile olduğu iddialarına yanıt verdi!
Oyuncu Belçim Bilgin'in sevgilisi Alfredo Di Blasio ile deniz keyfi! Belçim Bilgin İtalyan sevgilisi Alfredo Di Blasio ile objektiflere yakalandı...
SON DAKİKA - Survivor Sercan, Aycan Yanaç'ı ifşa etti! Survivor Aycan'ın o görüntüleri sosyal medyayı salladı!
Ilicic hayatının şokunu yaşadı! Karısına sürpriz için gitti ve...
BİM 4-7 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda süper indirimler sizleri bekliyor! Bu haftanın BİM aktüel ürünler listesi yayında!
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrılığında şoke eden iddia! Murat Dalkılıç Hande Erçekl'e çok kırgın... Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık nedeni bebek mi?
Ve transfer tamam! Fenerbahçe ile imzalıyor
Altın fiyatları son dakika hareketliliği! Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 2 Ağustos bugün ne kadar?
Arda Turan: Hayatım film olursa eşimi güzel bir kadın oynamalı... Arda Turan'dan samimi açıklamalar...
En lezzetli ve güzel kavurma tarifi: Ağızda dağılan lokum gibi kavurma nasıl yapılır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Inter'de Conte dönemi sona ermek üzere
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA