İtirazım VAR

2019-2020 sezonunda ortaya ilginç istatistikler çıktı. VAR sayesinde hakeme itirazların azalacağı düşünülmesine rağmen oyuncuların şikâyet sebebiyle gördükleri kart sayısıOynananfutbolcular sarı kartla cezalandırıldı ve her 145 dakikada bir futbolculara ceza verildi.İtiraz sebebiyle görülen kart sayısı bir sezondaartış gösterdi. Geçtiğimiz sezon 114 olan değer, bir sezonda 189'a yükselirken 2017-2018 sezonunda, 2016-2017'da, 2015-2016 yılında ise itirazlar nedeniyle oyuncularasarı kart çıkmıştı.Süper Lig'de hakemlerin gösterdikleri kartlar incelendiğinde en fazla kartı Hüseyin Göçek'in çıkardığı gözlendi. Göçek, 15 karşılaşmada mücadele başına 5.80 sarı kart, 0.33 kırmızı kart ortalaması yakaladı. Maç başına en fazla faulü ise 31.22 ortalamayla Özgür Yankaya çaldı. Yankaya'yı 30.14 ile Cüneyt Çakır takip etti.Süper Lig'in geride kalan sezonunda oynanan 306 maçın 93'ünde VAR müdahalesi geldi. Karşılaşmaların yüzde 31'inde video hakem sistemine başvurulurken neredeyse atılan her gol sonrası kontrol yapıldı.VAR sistemi olmadan oyuncular, özellikle orta hakemlerin verdiği kararlara itiraz edemiyorlardı. Şimdi futbolcular pozisyonlara çok daha fazla hakim durumdalar. Özellikle penaltı ve kasıtlı faullerde eğer hakem pozisyonu görmezse itiraz edip, VAR'ın devreye girmesini istiyorlar. Futbolcuların kart görme nedenleri itiraz konusunda öfkelerini ayarlayamamalarıdır. Oysa kibar bir şekilde toplu hareket edip, hakeme adam gibi itiraz etseler kart görmeyecekler.