Nakamba’yı 2 yıllığına kiralayalım

Yabancı kısıtlamasının kaldırılması Trabzonspor'u harekete geçirdi... Bordo-mavilililer, gözünü Aston Villa'da sezona çok iyi bir başlangıç yapmasına rağmen ikinci yarıda formasını kaybeden Nakamba'ya dikti. Kulübü ile 4 yıllık sözleşmesi olan 26 yaşındaki Zimbabveli orta saha oyuncusu için Aston Villa'ya 2 yıllık kiralama teklifi yapılacak. Ancak Nakamba İngiltere'de kalmak istediğini sosyal medya paylaşımlarında sık sık dile getiriyor. Aston Villa'nın 12 milyon Euro gibi oldukça yüksek bir bonservis bedeli ile Belçika'nın FC Brugge takımından transfer ettiği 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon 34 resmi karşılaşmada forma giydi. Ancak gol ve asist katkısı yapamadı.Trabzonspor'un UEFA'dan aldığı Avrupa'dan 1 yıl men cezasının CAS tarafından onanmasının ardından, bordo-mavililer daha önce 10 Ağustos olarak planladığı yeni sezona başlama tarihini 18 Ağustos'a erteledi.