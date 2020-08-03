22 takım olmayacak

Küme düşmenin kaldırılması ve Süper Lig'in 21 takıma çıkarılmasının ardından play-off finalisti Adana Demirspor'un da Süper Lig'e yükseleceği iddiaları gündeme geldi. Türkiye Futbol Federasyonu ise dün bu konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Hatırlatmak isteriz ki,TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig'deKulüpler Birliği Vakfı'nın ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebini değerlendirerek karar vermiştir."