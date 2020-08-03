22 takım olmayacak

Küme düşmenin kaldırılması ve Süper Lig'in 21 takıma çıkarılmasının ardından play-off finalisti Adana Demirspor'un da Süper Lig'e yükseleceği iddiaları gündeme geldi. Türkiye Futbol Federasyonu ise dün bu konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Hatırlatmak isteriz ki, Süper Lig'e çıkanson takım, TFF 1. Lig play-offfinalinde penaltılar sonucu,Fatih Karagümrük olmuştur. TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun21 takımla oynanmasına, Kulüpler Birliği Vakfı'nın ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebini değerlendirerek karar vermiştir."