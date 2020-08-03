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Yoshida’nın seçimini bekliyor

Sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Sampdoria’da 14 maça çıkan ve sözleşmesini uzatma hakkını kazanan 1.89’luk Yoshida, geleceğine kendi karar verecek. Japon stoper Sampdoria’da kalmazsa siyah-beyazlı formayı giyecek

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 3.8.2020 ABONE OL
Beşiktaş Yoshida’nın seçimini bekliyor

Transferde önceliği savunmaya veren Beşiktaş iki koldan birden çalışıyor. Siyahbeyazlılar stopere yapmayı planladığı iki takviyeden ilkini Alanyaspor'dan Welinton ile gerçekleştirirken, Maya Yoshida'dan ise haber bekliyor. Sezonun ikinci yarısını Sampdoria'da kiralık olarak geçiren Japon oyuncunun sözleşmesindeki sürpriz bir madde ortaya çıktı. 1.89 boyundaki stoperin Sampdoria ile yaptığı sözleşmede 10 maç ve üzeri oynaması halinde kontratın 1 yıl uzaması öngörülmüştü.

WELİNTON İLE STOPERDE UYUM SAĞLAR

Ancak Yoshida +1 opsiyonu da kendi eline aldı. Serie A'da bu sezon İtalyan ekibiyle 14 maça çıkan Japon oyuncu, takımın ilk 11'inde önemli yer tutmuştu. Yoshida'ya teklifini yapan Beşiktaş, şimdi Japon futbolcunun geleceği ile ilgili vereceği kararı bekliyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Welinton ve Yoshida'nın iyi bir ikili olacağı için bu transferde ısrarcı olduğu belirtildi.
Hava toplarındaki üstünlüğü ile dikkat çeken 31 yaşındaki futbolcu topu oyuna sokmada da etkili bir isim.

MAYA YOSHİDA KİMDİR?

Avrupa'da Venlo, Southampton ve Sampdoria formaları giyen 31 yaşındaki oyuncu, bu takımlarda 271 maça çıktı. Yoshida Japonya Milli Takımı formasını da 100 kez giydi.

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Beşiktaş Yoshida’nın seçimini bekliyor
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