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'dan flaş talep! Küme düşme kaldırılsın!

'de corona virüsü sebebiyle bu sezona özel olarak küme düşme kaldırıldı. ekiplerinden da benzer bir uygulamanın yapılmasını istediklerini açıkladı. Ligi son sırada bitirerek bir alt lige düşen Espanyol, küme düşmenin kaldırılmasını talep etti.

Giriş Tarihi: 3.8.2020 19:11 ABONE OL
Espanyol'dan flaş talep! Küme düşme kaldırılsın!

İspanya La Liga'yı 20. sırada bitirerek küme düşen Espanyol, corona virüsü pandemisi nedeniyle bu sezon küme düşmenin kaldırılmasını istedi.

ESPANYOL'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"Geçen nisan ayının ortasında, salgın nedeniyle durdurulan ligin ve futbol sektörünün ekonomik açıdan çökmesini engellemek için futbola tekrar başlama kararı verildi. Herkesin yadsınamaz çabalarıyla gelirlerin bir bölümü kurtarıldı ve rekabet etmeye yönelik olarak büyük bir dayanışma örneği gösterildi.

Bununla birlikte tüm lig katılımcılarının eşit fırsatlarda yarışmasını engelleyebilecek bazı özel koşullar ortaya çıktı.

Örnek olarak;

- İkinci Lig'de mücadele edecek olan Deportivo'nun son maçı, herhangi bir çözüm bulunamadığından oynatılmadı. Deportivo küme düşürüldü.

- Stadyumlarda, taraftarların olmaması tüm kulüpler için büyük bir zarar oldu. Ancak, bizim için önemli olan kümede kalma yarışındaki direkt 5 rakibimize karşı evimizdeki maçların seyircisiz oynanması dikkat çekici oldu.

- Valencia ve bizim gibi kulüplerde corona virüsü vakalarına rastlandı. Rekabet edebilmek için büyük çaba sarf ettik ancak hastalığın fiziksel etkileri atlatılamadı.

Her ne kadar ligin tamamlanmış olduğu doğru olsa da, belirttiğimiz gibi örneklerin varlığı nedeniyle yarışma adil bir biçimde yürütülmedi. Takımlar eşit koşullarda rekabet etmediler.

Corona virüsü pandemisinin ekonomik etkileri 2020/21 sezonunda da devam edecek. Buna küme düşmenin getireceği etkiyi de eklersek yıkıcı olacak ve haksızlık yapılacaktır.

Espanyol kulübü olarak pandeminin getirdiği bir dizi sağlık ve ekonomik sonuçlar nedeniyle devam eden belirsizlikte, bazı kulüplerin ödüllendirilmesini doğru buluyoruz. Şampiyon olacak takım, sıralama, Avrupa kupalarına gidecek takımların belirlenmesi açısından lig sıralaması doğru olacaktır ancak bizim gibi en çok etkilenen kulüplerin bu şekilde iki kat cezalandırılması doğru değildir.

Bu nedenle Espanyol olarak, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu ve La Liga'nın düzenlediği tüm liglerde küme düşürülmenin kalkması gerektiğini savunuyoruz."

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Espanyol'dan flaş talep! Küme düşme kaldırılsın!
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