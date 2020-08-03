Güveninizi boşa çıkarmam

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton oldu. Türkiye Kupası’nı kazanan İngiliz teknik adam, “Bana duyduğunuz güveni boşa çıkarmayacağım” diyerek görevi kabul etti. Başkan Ağaoğlu, “Bu güveni sen oluşturdun. Gelecek sezon en iyisini yapacağına inanıyoruz...” karşılığını verdi
Hüseyin Çimşir'in görevinden ayrılmasından bu yana arayışlarını sürdüren Trabzonspor yönetimi, dün "A Takımızda antrenör olarakgörev yapan Eddie Newtonile yeni sezonda teknik direktörolarak devam edilmesiyönünde karar alınmıştır.Newton'a görevinde başarılardileriz" açıklamasıyla yeni teknik direktörünü kamuoyuna duyurdu. SABAHSPOR, yaşananlarınperde arkasını öğrendi. Çimşir'in ayrılığı sonrası teknik direktörlüğü üstlenen, önce ligde Kayseri'yi yenen ardından Ziraat Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u mağlup ederek 10 yıllık özleme son veren Eddie Newton'ın aldığı sonuçlar referansı oldu.
TELEFONLA TEBLİĞ EDİLDİ
Yönetimdeki bazı isimler İngiliz antrenörle yola devam etme fikrini ortaya atarken, buna sıcak bakan Başkan Ahmet Ağaoğlu görüştüğü isimlerden de istediği sonucu alamayınca, Eddie Newton'a yöneldi. Tekrar tüm yöneticileritek tek arayıp görüş aldı.Ardından Antalya'da tatildebulunan 48 yaşındaki hocayıtelefonla arayıp kendisiile yola devam etmeyi düşündükleriniiletti. Newton, teklifi hemen kabul ederken tek bir istekte bulundu.
EKİBİMİ KURMAK İSTİYORUM
Trabzonspor'la Türkiye Kupası'nı kazanan İngiliz hoca, "Bana duyduğunuzgüven için teşekkür ederim.Bu güveni boşa çıkarmayacağımaemin olabilirsiniz.Bu kararınızdan pişmanlıkduymayacaksınız" dedi ve ekledi: "Tek bir isteğim var.İzniniz olursa teknik heyetimiİngiltere'de birlikte çalıştığımisimlerden kurmakisterim." Başkan Ağaoğlu bu teklifi kabul etti ve "Kısasürede bize gösterdiklerinlebu güveni sen oluşturdun.Gelecek sezon çok dahaiyisini yapacağına olaninancımız tam. Biz her zamanher ihtiyaç duyduğundayanında olacağız" ifadelerini kullandı.
SABAH SPOR ADIM ADIM SÜRECİ YAZDI
Trabzonspor yeni teknik direktörünü dün resmen açıkladı... Devre arasında teknik heyete dahil edilen 48 yaşındaki İngiliz antrenör Eddie Newton ile yola devam edilecek. SABAH Spor, Newton'ın en önemli seçenek olarak masada olduğunu belirtmişti. İlk olarak 25 Temmuz'da "Newton ile de devam edebiliriz" başlığını atan SABAH Spor, dün de "Newton öne çıktı" manşeti ile İngiliz hocanın göreve geleceğini okurlarına duyurmuştu.
ARTIK 1 NUMARA
Trabzon'un başında çıktığı ikinci maçta Türkiye Kupası'nı kaldıran Newton, The Telegraph'a verdiği ve dün SABAH SPOR'da da yer alan röportajında teknik direktörlüğü çok istediğini şu sözlerle dile getirmişti: "1 numara olmaya çalışıyorum. Ama İngiltere'de bunu gerçekleştiremedim. Artık sıra bana da gelmeli."