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Güveninizi boşa çıkarmam

'un yeni teknik direktörü oldu. Türkiye Kupası’nı kazanan İngiliz teknik adam, “Bana duyduğunuz güveni boşa çıkarmayacağım” diyerek görevi kabul etti. Başkan Ağaoğlu, “Bu güveni sen oluşturdun. Gelecek sezon en iyisini yapacağına inanıyoruz...” karşılığını verdi

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 3.8.2020 ABONE OL
Güveninizi boşa çıkarmam
Hüseyin Çimşir'in görevinden ayrılmasından bu yana arayışlarını sürdüren Trabzonspor yönetimi, dün "A Takımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda teknik direktör olarak devam edilmesi yönünde karar alınmıştır. Newton'a görevinde başarılar dileriz" açıklamasıyla yeni teknik direktörünü kamuoyuna duyurdu. SABAH SPOR, yaşananların perde arkasını öğrendi. Çimşir'in ayrılığı sonrası teknik direktörlüğü üstlenen, önce ligde Kayseri'yi yenen ardından Ziraat Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u mağlup ederek 10 yıllık özleme son veren Eddie Newton'ın aldığı sonuçlar referansı oldu.

TELEFONLA TEBLİĞ EDİLDİ
Yönetimdeki bazı isimler İngiliz antrenörle yola devam etme fikrini ortaya atarken, buna sıcak bakan Başkan Ahmet Ağaoğlu görüştüğü isimlerden de istediği sonucu alamayınca, Eddie Newton'a yöneldi. Tekrar tüm yöneticileri tek tek arayıp görüş aldı. Ardından Antalya'da tatilde bulunan 48 yaşındaki hocayı telefonla arayıp kendisi ile yola devam etmeyi düşündüklerini iletti. Newton, teklifi hemen kabul ederken tek bir istekte bulundu.

EKİBİMİ KURMAK İSTİYORUM
Trabzonspor'la Türkiye Kupası'nı kazanan İngiliz hoca, "Bana duyduğunuz güven için teşekkür ederim. Bu güveni boşa çıkarmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu kararınızdan pişmanlık duymayacaksınız" dedi ve ekledi: "Tek bir isteğim var. İzniniz olursa teknik heyetimi İngiltere'de birlikte çalıştığım isimlerden kurmak isterim." Başkan Ağaoğlu bu teklifi kabul etti ve "Kısa sürede bize gösterdiklerinle bu güveni sen oluşturdun. Gelecek sezon çok daha iyisini yapacağına olan inancımız tam. Biz her zaman her ihtiyaç duyduğunda yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

SABAH SPOR ADIM ADIM SÜRECİ YAZDI
Trabzonspor yeni teknik direktörünü dün resmen açıkladı... Devre arasında teknik heyete dahil edilen 48 yaşındaki İngiliz antrenör Eddie Newton ile yola devam edilecek. SABAH Spor, Newton'ın en önemli seçenek olarak masada olduğunu belirtmişti. İlk olarak 25 Temmuz'da "Newton ile de devam edebiliriz" başlığını atan SABAH Spor, dün de "Newton öne çıktı" manşeti ile İngiliz hocanın göreve geleceğini okurlarına duyurmuştu.

ARTIK 1 NUMARA
Trabzon'un başında çıktığı ikinci maçta Türkiye Kupası'nı kaldıran Newton, The Telegraph'a verdiği ve dün SABAH SPOR'da da yer alan röportajında teknik direktörlüğü çok istediğini şu sözlerle dile getirmişti: "1 numara olmaya çalışıyorum. Ama İngiltere'de bunu gerçekleştiremedim. Artık sıra bana da gelmeli."

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