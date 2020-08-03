Güveninizi boşa çıkarmam

Hüseyin Çimşir'in görevinden ayrılmasından bu yana arayışlarını sürdüren Trabzonspor yönetimi, dünaçıklamasıyla yeni teknik direktörünü kamuoyuna duyurdu.Çimşir'in ayrılığı sonrası teknik direktörlüğü üstlenen, önce ligde Kayseri'yi yenen ardından Ziraat Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u mağlup ederek 10 yıllık özleme son veren Eddie Newton'ın aldığı sonuçlar referansı oldu.Yönetimdeki bazı isimler İngiliz antrenörle yola devam etme fikrini ortaya atarken, buna sıcak bakan Başkan Ahmet Ağaoğlu görüştüğü isimlerden de istediği sonucu alamayınca, Eddie Newton'a yöneldi. TekrarNewton, teklifi hemen kabul ederken tek bir istekte bulundu.Trabzonspor'la Türkiye Kupası'nı kazanan İngiliz hoca,dedi ve ekledi:Başkan Ağaoğlu bu teklifi kabul etti veifadelerini kullandı.Trabzonspor yeni teknik direktörünü dün resmen açıkladı... Devre arasında teknik heyete dahil edilen 48 yaşındaki İngiliz antrenör Eddie Newton ile yola devam edilecek. SABAH Spor, Newton'ın en önemli seçenek olarak masada olduğunu belirtmişti. İlk olarak 25 Temmuz'da "Newton ile de devam edebiliriz" başlığını atan SABAH Spor, dün de "Newton öne çıktı" manşeti ile İngiliz hocanın göreve geleceğini okurlarına duyurmuştu.Trabzon'un başında çıktığı ikinci maçta Türkiye Kupası'nı kaldıran Newton, The Telegraph'a verdiği ve dün SABAH SPOR'da da yer alan röportajında teknik direktörlüğü çok istediğini şu sözlerle dile getirmişti: "1 numara olmaya çalışıyorum. Ama İngiltere'de bunu gerçekleştiremedim. Artık sıra bana da gelmeli."