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'ten aldatma iddialarına fotoğraflı yanıt

İtalyan ekibi Atalanta'nın yıldız ismi , karısının kendisini aldattığına yönelik çıkan haberleri yalanladı. Deneyimli futbolcu, eşiyle olan fotoğrafını paylaştı.

Giriş Tarihi: 3.8.2020 22:36 ABONE OL
Josip Ilicic'ten aldatma iddialarına fotoğraflı yanıt

Serie A takımlarından Atalanta'nın yıldız futbolcularından Josip Ilicic'in sürpriz yapmak için ülkesi Slovenya'ya gittiği ve karısını bir başka erkekle yakaladığı iddia edilmişti. Başarılı golcü, eşiyle olan fotoğrafını paylaşarak iddiaları çürüttü.

Ilicic, eşine sürpriz yapmak için ülkesi Slovenya'ya gittiğinde onu başka biriyle yakaladı. Sloven futbolcunun yaşadığı bu olay sonrası, 32 yaşında emekli olmaya kadar gidebilecek bir depresyona girdiğinin altı çizildi.

Josip Ilicic ise bu iddialara, eşiyle olan fotoğrafını paylaşarak yanıt verdi. İhanet iddialarını çürüten 32 yaşındaki golcü, paylaştığı fotoğrafla haberleri ti'ye almış oldu.


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Josip Ilicic'ten aldatma iddialarına fotoğraflı yanıt
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