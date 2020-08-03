Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kasımpaşa'dan Bernard Mensah atağı!

'dan Bernard atağı!

, ve 'ın transfer gündeminde yer alan Kayserisporlu için sürpriz bir talip çıktı. ekiplerinden , Ganalı oyuncu için devreye girdi. A Spor'un haberine göre, Kasımpaşa yönetimi, Mensah ile büyük ölçüde anlaştı.

Giriş Tarihi: 3.8.2020 22:45 Son Güncelleme: 3.8.2020 23:03 ABONE OL
Kasımpaşa'dan Bernard Mensah atağı!

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun sona ermesinin ardından takımla transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın uzun süre anlaşmak için yoğun mesai harcadığı Kayserisporlu Mensah, elden kaçıyor. Ganalı oyuncu için Kasımpaşa'nın devreye girdiği ifade ediliyor.

A Spor'da yer alan habere göre, lacivert-beyazlı kulübün yönetimi, Ganalı oyuncu ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı belirtiliyor.

26 yaşındaki deneyimli orta saha, Kayserispor formasıyla bu sezon çıktığı 26 maçta 5 gol 8 asistlik katkı sağladı.

Öte yandan Mensah, 2017-2018 sezonunda Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giymişti.

Kasımpaşa'dan Mensah hamlesi! Anlaşma sağlandı...

Hakan Çalhanoğlu: Bir gün Galatasaray taraftarıyla buluşacağız Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı'dan Lille'e 5 yıllık imza Beşiktaş'ın istediği yıldızdan şoke eden Fenerbahçe yanıtı!

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın fiyatları son dakika gelişmesi: 3 Ağustos 2020 Bugün cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
BİM aktüel ürünler 4-7 Ağustos 2020 kataloğu Salı indirimleri ile geliyor! BİM aktüel ürünler listesinde büyük indirim yarın başlıyor!
Survivor'dan son dakika haberi - Survivor Sercan, Aycan Yanaç'ı ifşa etti! Survivor Aycan'ın o görüntüleri sosyal medyayı salladı!
Ilicic hayatının şokunu yaşadı! Karısına sürpriz için gitti ve...
YKS tercih kılavuzu ve üniversite kontenjanları açıklandı! ÖSYM ile 2 ve 4 yıllık lisans önlisans üniversite taban puanları! YÖK Atlas tercih robotu ekranı
Galatasaray'ın kasası doluyor! 3 yıldızdan 32 milyon Euro
BİM 4-7 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda dev indirim! Bu haftanın Salı ve Cuma BİM aktüel ürünler listesi yayında!
Dünyada çok az tesiste üretiliyor: İlk yerli 'ingot' ile milli üretim başlıyor!
SON DAKİKA: Haberi alan hastaneye koşuyor! Hakkari Yüksekova'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu...
Son dakika haberi: Gupse Özay hamile mi? Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay hamile olduğu iddialarına yanıt verdi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kasımpaşa'dan Bernard Mensah atağı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA