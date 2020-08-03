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'den teknik direktörlük yorumu! "Çok mutluyum"

ekiplerinden , takımın başına Mert Nober'yi getirdi. İlk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak olan Nobre, " olarak ilk deneyimimi Gençlerbirliği'nde yaşayacağım. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 3.8.2020 20:49 ABONE OL
Mert Nobre'den teknik direktörlük yorumu! Çok mutluyum

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mert Nobre, çalıştırıcı olarak ilk deneyiminin heyecanını yaşıyor.

Başkent temsilcisi ile anlaştıktan sonra açıklamada bulunan Nobre, Gençlerbirliği'nin büyük bir camia olduğunu belirterek, "Teknik direktör olarak ilk deneyimimi Gençlerbirliği'nde yaşayacağım. Çok mutluyum." dedi.

Taraftarlara da seslenen Nobre, "Son dönemler çok iyi değildi, zorlu geçti. Taraftarın desteği çok önemli. Beraber güçlü olacağız. Gençlerbirliği her zaman iyi takım kurmuştur. Zor maçlar bizi bekliyor. Umarım eski Gençlerbirliği'ni taraftarlara gösteririz." ifadelerini kullandı.

Kendisi için futbolcunun yaşının önemli olmadığını vurgulayan Nobre, oyuncunun performansının daha önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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Mert Nobre'den teknik direktörlük yorumu! "Çok mutluyum"
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