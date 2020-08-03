Son dakika: Erol Bulut'tan flaş açıklama! Fenerbahçe...

Adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Erol Bulut'tan flaş bir açıklama geldi. Bulut, yaptığı açıklama ile Alanyaspor camiasına teşekkürlerini sunarak ayrılığı duyurdu.

Erol Bulut yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Değerli Basın Mensupları,

Aytemiz Alanyaspor'da 2019-2020 sezonu ile birlikte başlayan görevimiz, bugün itibariyle son bulmuştur.

Bu göreve gelmemizde büyük emeği olan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve Aytemiz Alanyaspor yönetim kuruluna teşekkür ederim. Futbolcu kardeşlerim, ekibim, ben, en önemlisi de bizlere

her zaman destek ve inancını esirgemeyen taraftarımızla,

2019-2020 sezonunu birlik içinde ve çok verimli geçirdik;

takımımızı Avrupa Kupaları'na götürme başarısı gösterdik.

Ekibim ve ben, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna, tüm futbolcu kardeşlerimize, kulüp personelimize, taraftarımıza ve Aytemiz Alanyaspor camiasına teşekkürü borç biliriz.

Aytemiz Alanyaspor'a bundan sonraki mücadelelerinde ve Avrupa Kupalarında başarılar dilerim.

Saygılarımla, Erol Bulut"

FENERBAHÇE AÇIKLAYACAK!

Fenerbahçe'nin Erol Bulut'u kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor...

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