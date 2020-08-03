Süper Lig harcama limitleri belli oldu mu, transfer dönemi ne zaman başlıyor? TFF harcama limitleri ne zaman açıklanacak?

Süper Lig transfer dönemi TFF tarafından açıklanan tarih ile bugün başlıyor. Takımlar 2020-2021 sezonu için harcama limitleri ne kadar olacak merak ediyor. Kulüplerin yeni sezon planları açısından büyük önem taşıyan limitlerin ise bugün açıklanması bekleniyor. Peki, Süper Lig transfer dönemi ne zaman başlıyor, harcama limitleri belli oldu mu? TFF açıklaması ile harcama limitleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

SÜPER LİG HARCAMA LİMİTLERİ BELLİ OLDU MU?

Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz haftalarda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda bazı değişiklikler yapmış ve bu sayede kulüplere büyük avantaj sağlanmıştı. Yapılan değişiklik sonucunda, kulüplerin pandemi döneminde gelir kaybına uğrasalar da, limitlerinin artırılmasının yolu açılmış oldu. Bu kapsamda Süper Lig 2020-2021 sezonu harcama limitleri için gözler TFF'de!