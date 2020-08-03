Süper Lig harcama limitleri belli oldu mu, transfer dönemi ne zaman başlıyor? TFF harcama limitleri ne zaman açıklanacak?

Süper Lig transfer dönemi TFF tarafından açıklanan tarih ile bugün başlıyor. Takımlar 2020-2021 sezonu için harcama limitleri ne kadar olacak merak ediyor. Kulüplerin yeni sezon planları açısından büyük önem taşıyan limitlerin ise bugün açıklanması bekleniyor. Peki, Süper Lig transfer dönemi ne zaman başlıyor, harcama limitleri belli oldu mu? TFF açıklaması ile harcama limitleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz haftalarda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda bazı değişiklikler yapmış ve bu sayede kulüplere büyük avantaj sağlanmıştı. Yapılan değişiklik sonucunda, kulüplerin pandemi döneminde gelir kaybına uğrasalar da, limitlerinin artırılmasının yolu açılmış oldu. Bu kapsamda Süper Lig 2020-2021 sezonu harcama limitleri için gözler TFF'de!
Henüz harcama limitleri açıklanmazken beklenen bu açıklamanın bugün yapılması bekleniyor...
2019-2020 sezonu harcama limitleri ise şöyleydi;
1.GALATASARAY A.Ş.
451.659.184 TL
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
179.821.014 TL
3.BEŞİKTAŞ A.Ş.
275.335.170 TL
4.TRABZONSPOR A.Ş.
126.552.658 TL
5.BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR
97.575.509 TL
6.FENERBAHÇE A.Ş.
224.731.066 TL
7.ANTALYASPOR A.Ş.
59.355.091 TL
8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
83.192.355 TL
9.AYTEMİZ ALANYASPOR
100.032.618 TL
10.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
69.092.764 TL
11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
121.001.299 TL
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR
82.439.445 TL
13.MKE ANKARAGÜCÜ
83.167.107 TL
14.KASIMPAŞA A.Ş.
90.647.027 TL
15.GÖZTEPE A.Ş.
88.726.737 TL
16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
96.545.656 TL
17.GENÇLERBİRLİĞİ
84.125.951 TL
18.YUKATEL DENİZLİSPOR
78.184.551 TL
LİMİTLER AŞILIRSA HANGİ CEZALAR VERİLİYOR?
YÜZDE 5'E KADAR AŞILIRSA: İhtar
YÜZDE 6-10 AŞILIRSA: Kadro sınırlaması
YÜZDE 11-15 AŞILIRSA: Transfer yasağı
YÜZDE 16-20 AŞILIRSA: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı;
YÜZDE 21-25 AŞILIRSA: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı;
YÜZDE 26 VE ÜSTÜ AŞILIRSA: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.