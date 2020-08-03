Yılın futbolcusu Sivasspor’a geliyor

Sezonu 4. sırada tamamlayan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Piast Gliwice takımında forma giyen ve Polonya'da yılın futbolcususeçilen JorgeFelix ile prensip anlaşmasınavardıklarını açıkladı. Deneyimli teknik adam, "Felix transferi imzaya kaldı. Bundan sonra sadece bir tane yerli oyuncu transfer edeceğiz. Bundan dolayı bu transferi düşünmemiz lazım" ifadelerini kullandı. İsmi Fenerbahçeile de anılan İspanyol oyuncu, bu sezon Gliwice'de 19 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 28 yaşındaki Felix, santrfor,forvet arkası ve sol kanattaoynayabiliyor.