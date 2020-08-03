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Yılın futbolcusu ’a geliyor

Giriş Tarihi: 3.8.2020 ABONE OL
Yılın futbolcusu Sivasspor’a geliyor
Sezonu 4. sırada tamamlayan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Piast Gliwice takımında forma giyen ve Polonya'da yılın futbolcusu seçilen Jorge Felix ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı. Deneyimli teknik adam, "Felix transferi imzaya kaldı. Bundan sonra sadece bir tane yerli oyuncu transfer edeceğiz. Bundan dolayı bu transferi düşünmemiz lazım" ifadelerini kullandı. İsmi Fenerbahçe ile de anılan İspanyol oyuncu, bu sezon Gliwice'de 19 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 28 yaşındaki Felix, santrfor, forvet arkası ve sol kanatta oynayabiliyor.

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Yılın futbolcusu Sivasspor’a geliyor
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