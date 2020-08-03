Trabzonspor'da takımdan ayrılma ihtimali en yüksek olan oyunculardan Uğurcan Çakır için yönetim alt limitolarak 22 milyon Euro ve bir sonrakisatıştan pay istiyor. Birçok takımın ilgilendiği 24 yaşındaki milli file bekçisi için şu ana kadar resmi teklif yapan tek kulüp Sheffield United oldu. Ancak İngiliz ekibi, 15 milyon Euro'luk rakamda ısrar edince ret cevabı aldı. Bordo-mavili yönetimin, "Orakamlara asla bırakmayız.Fiyatı artırmayacaksanızboşuna zamanımızı çalmayın" dediği belirtildi. İngiliz basını, Sheffield'ın Uğurcan'ı çok istediğini, bu sebeple teklifi 20milyon Euro'ya çıkarıp bir kezdaha şansını deneyeceğini yazdı.
JEMERSON TRABZON'A GELİYOR
Portekiz basınından Record'un özel haberine göre Trabzonspor, yeni sezon planlamasında yer almayan Jemerson için Monaco kulübüne teklifte bulundu. 27 yaşındaki Brezilyalı stoperin piyasa değeri 4.8 milyon Euro olarak gösteriliyor