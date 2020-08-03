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Zamanımızı çalmayın!

, milli kalecisi için 15 milyon Euro’da ısrar eden ’a son sözünü söyledi

Giriş Tarihi: 3.8.2020 ABONE OL
Zamanımızı çalmayın!
Trabzonspor'da takımdan ayrılma ihtimali en yüksek olan oyunculardan Uğurcan Çakır için yönetim alt limit olarak 22 milyon Euro ve bir sonraki satıştan pay istiyor. Birçok takımın ilgilendiği 24 yaşındaki milli file bekçisi için şu ana kadar resmi teklif yapan tek kulüp Sheffield United oldu. Ancak İngiliz ekibi, 15 milyon Euro'luk rakamda ısrar edince ret cevabı aldı. Bordo-mavili yönetimin, "O rakamlara asla bırakmayız. Fiyatı artırmayacaksanız boşuna zamanımızı çalmayın" dediği belirtildi. İngiliz basını, Sheffield'ın Uğurcan'ı çok istediğini, bu sebeple teklifi 20 milyon Euro'ya çıkarıp bir kez daha şansını deneyeceğini yazdı.

JEMERSON TRABZON'A GELİYOR
Portekiz basınından Record'un özel haberine göre Trabzonspor, yeni sezon planlamasında yer almayan Jemerson için Monaco kulübüne teklifte bulundu. 27 yaşındaki Brezilyalı stoperin piyasa değeri 4.8 milyon Euro olarak gösteriliyor

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