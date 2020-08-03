Zamanımızı çalmayın!

Trabzonspor'da takımdan ayrılma ihtimali en yüksek olan oyunculardan Uğurcan Çakır için yönetimBirçok takımın ilgilendiği 24 yaşındaki milli file bekçisi için şu ana kadar resmi teklif yapan tek kulüp Sheffield United oldu. Ancak İngiliz ekibi, 15 milyon Euro'luk rakamda ısrar edince ret cevabı aldı. Bordo-mavili yönetimin,dediği belirtildi. İngiliz basını, Sheffield'ın Uğurcan'ı çok istediğini, bu sebeple teklifiPortekiz basınından Record'un özel haberine göre Trabzonspor, yeni sezon planlamasında yer almayan Jemerson için Monaco kulübüne teklifte bulundu. 27 yaşındaki Brezilyalı stoperin piyasa değeri 4.8 milyon Euro olarak gösteriliyor