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Altaylı Lyon'la anlaştı

Son dönemde Türk futbolcuların ilk tercihi haline gelen Ligue 1'e, bir isim daha transfer oldu. 1. Lig ekiplerinden Altay forması giyen , 'la 5 yıllık anlaşmaya vardı. 19 yaşındaki futbolcu, Fransa'ya gitti.

DHA
Giriş Tarihi: 4.8.2020 14:38 ABONE OL
Altaylı Cenk Özkaçar Lyon'la anlaştı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın genç defans oyuncusu Cenk Özkaçar, Fransa'ya gitti.

Gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çeken 19 yaşındaki oyuncu Fransa'nın önemli takımlarından Olympique Lyon'la 5 yıllık anlaşma imzaladı. Yetiştiği Altay'da teknik ekibe ve takım arkadaşlarına veda eden Cenk, Fransa'ya uçtu. İzmir ekibinin, Lyon'dan Cenk Özkaçar'ın bonservisi için 2 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay alacağı öğrenildi.

Bu sezon 12 lig maçında görev yapan sol ayaklı stoper, oyun stili ve fiziğiyle Juventus'ta forma giyen milli defans oyuncusu Merih Demiral'a benzetiliyor.

Başkan Özgür Ekmekcioğlu'nun katkısı dışında maddi geliri olmayan siyah-beyazlılılar, Cenk Özkaçar'ın satışıyla derin bir nefes aldı.

Türk futboluna birçok futbolcuyu armağan eden Altay'ın bu satıştan kasasına 16 milyon 378 bin TL'ye yakın para girecek. Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlıların gelen bu kaynakla şampiyonluğa oynayacak bir ekip kuracak.

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Altaylı Cenk Özkaçar Lyon'la anlaştı
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