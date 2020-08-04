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yeni kralını buldu

'ın yerine Ligi’nin golcüsü geliyor. formasıyla 16 gol atan , 500 bin euro’luk bonservisiyle de ‘Sudan ucuz’ dedirtiyor.

Giriş Tarihi: 4.8.2020 ABONE OL
Beşiktaş yeni kralını buldu

Burak Yılmaz'ın Fransa'nın Lille takımına gitmesinin ardından forvet arayışlarına hız veren Beşiktaş, bu ismi Sırbistan'da buldu... TSC'de forma giyen ve attığı 16 golle hem ligde kral olan hem de takımının ilk 4 içine girip tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına gitmesinde büyük rol oynayan Nenad Lukic listenin ilk sırasına yerleşti.

27 yaşındaki oyuncunun takımında yıllık 120 bin Euro'ya oynaması, 300-400 bin Euro bandından bir teklife evet deme ihtimalinin yüksek olması yönetimin ilgisini çekmiş durumda. Ayrıca TSC'nin bugüne kadar hiçbir oyuncusundan bonservis bedeli kazanmaması da Beşiktaş için avantaj olarak görülüyor. Lukic için 500 bin Euro civarında bir ödemenin yeterli olabileceği öngörülüyor.

KİMDİR?
Sırbistan Ligi'nde bu sezon 30 maçta 16 gol, 8 asist yapan Lukic, Sırbistan dışında sadece bir kez Bulgaristan'da forma giydi. 10 numara ve santrafor oynayabiliyor. Milli formayı U20 seviyesinde giydi.

KARTAL'IN HEDEFİ ÖMER ALİ ŞAHİNER
Yeni sezon öncesi Alanyaspor'dan N'Sakala ve Welinton'u kadrosuna katan Beşiktaş, rotayı Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner'e çevirdi. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcu için resmi teklifini sunacak. Yönetim, sözleşmesi devam eden Ömer Ali için futbolcu takası önermeyi planlıyor.

SERKAN'I İSTEYEN BİZİMLE GÖRÜŞECEK!
Konyaspor, 35 yaşındaki kaleci Serkan Kırıntılı'nın Beşiktaş ile anlaştığı şeklinde yer alan iddialara yanıt verdi. Yapılan açıklamada, "Medyada yer alan haberler doğruysa, bu transfer görüşmelerine dahil olan spor kulübü hem talimatları hiçe saymaktadır hem de etik olarak yanlış bir yol izlemektedir" ifadesi kullanıldı.

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Beşiktaş yeni kralını buldu
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