Efsane kaleci Casillas futbola veda etti

İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas, futbolu bıraktığını açıkladı.

Kariyerini 2015 yılından bu yana Portekiz temsilcisi Porto'da sürdüren 39 yaşındaki deneyimli file bekçisi, kalp krizi geçirdikten 14 ay sonra yeşil sahalara veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Altyapısından yetiştiği Real Madrid'in kalesini 16 yıl koruyan ve tüm kulvarlarda 725 maça çıkan Casillas, başkent ekibiyle 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 5'i İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) olmak üzere 19 kupa şampiyonluğu yaşadı.

2000-2016 yıllarında İspanya Milli Takımı'nın kalesini 167 kez koruyan Casillas, bu dönemde 2010 Dünya Kupası, 2008 ve 2012'de de Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı.

Porto'da 4 kupa şampiyonluğu gören Casillas, geçen yıl mayıs ayında antrenman sırasında kalp krizi geçirmiş ve hastanede yaklaşık bir hafta gözetim altında tutulmasının ardından taburcu edilmişti.

Şubat ayında İspanya Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olan Casillas, daha sonra adaylığını geri çekti.

Real Madrid Kulübü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 9 yaşında Madrid temsilcisinin altyapısına giren, ortaya koyduğu performansla dünya futbolunun ve kulüp tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Casillas'a teşekkür etti.