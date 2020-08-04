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24 saat içinde açıklanacak

Giriş Tarihi: 4.8.2020 ABONE OL
Erol Bulut 24 saat içinde açıklanacak
Fenerbahçe ile anlaşan teknik direktör Erol Bulut, dün Aytemiz Alanyaspor'a veda etti. Akdeniz ekibi ile kontratı sona eren Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile turuncu-yeşilli camiaya teşekkür ederken, "Aytemiz Alanyaspor'da 2019- 2020 sezonu ile birlikte başlayan görevimiz, bugün itibariyle son bulmuştur. Futbolcu kardeşlerim, ekibim, ben, en önemlisi de bizlere her zaman destek ve inancını esirgemeyen taraftarımızla, 2019-2020 sezonunu birlik içinde ve çok verimli geçirdik" ifadelerini kullandı. Kanarya yeni hocasını 24 saat içinde açıklayacak.

1.68
Alanyaspor'un başında 34 lig maçına çıkan Erol Bulut, 1.68 puan ortalaması yakaladı. Kupada da final oynadı.

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Erol Bulut 24 saat içinde açıklanacak
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