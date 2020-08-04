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Falette’te fark 1 milyon Euro

Kanarya, 1.5 milyon Euro’luk satın alma bedelinin 500 bin Euro’ya inmesi halinde Gineli stoperini kadroya katacak

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 4.8.2020 ABONE OL
Falette’te fark 1 milyon Euro
Devre arasında kiralanan ve 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Simon Falette için Fenerbahçe henüz hamle yapmadı. Gineli stoper ise sarı-lacivertli kulüpten haber bekliyor. Ailesini pandemi öncesinde İstanbul'a getiren deneyimli oyuncu, Türkiye'den de henüz ayrılmadı. Bu sezon 8 lig karşılaşmasında sahaya çıkan ve 4 kez de Türkiye Kupası maçında takımına katkı sağlayan oyuncu Almanya'ya dönmek istemezken, iki takım arasında ise görüşmeler daha başlamadı. 28 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Eintracht Frankfurt 1.5 milyon Euro isterken, Fenerbahçe ise 500 bin Euro seviyesine çekilmesi halinde oyuncuyu bonservisi ile kadrosuna katacak.

FIFA, RODRİGUES KARARINI VERDİ!
Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Garry Rodrigues, maaşlarını alamadığı gerekçesiyle bonservisini elinde bulunduran kulübü Al Ittihad'ı FIFA'ya şikâyet etmişti. Söz konusu davayı çözüme kavuşturan FIFA, Al Ittihad'ın, yıldız futbolcuya 516 bin Euro ödemesine karar verdi. Ödemenin 45 gün içinde gerçekleştirilmemesi durumunda Al Ittihad'a transfer yasağı geleceği bildirildi.

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Falette’te fark 1 milyon Euro
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