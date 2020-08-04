Falette’te fark 1 milyon Euro

Devre arasında kiralanan ve 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Simon Falette için Fenerbahçe henüz hamle yapmadı. Gineli stoper ise sarı-lacivertli kulüpten haber bekliyor.Bu sezon 8 lig karşılaşmasında sahaya çıkan ve 4 kez de Türkiye Kupası maçında takımına katkı sağlayan oyuncu Almanya'ya dönmek istemezken, iki takım arasında ise görüşmeler daha başlamadı. 28 yaşındaki futbolcununFenerbahçe ise 500 bin Euro seviyesine çekilmesi halinde oyuncuyu bonservisi ile kadrosuna katacak.Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Garry Rodrigues, maaşlarını alamadığı gerekçesiyle bonservisini elinde bulunduran kulübü Al Ittihad'ı FIFA'ya şikâyet etmişti. Söz konusu davayı çözüme kavuşturan FIFA, Al Ittihad'ın, yıldız futbolcuya 516 bin Euro ödemesine karar verdi. Ödemenin 45 gün içinde gerçekleştirilmemesi durumunda Al Ittihad'a transfer yasağı geleceği bildirildi.