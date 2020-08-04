Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçeli yıldızın yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçeli yıldızın yeni takımı belli oldu!

'nun harcama limitlerini açıklamasının ardından bütçesi yaratmak için çalışmalara başlayan , değerli futbolcularını elden çıkarmayı planlıyor. Sarı lacivertli takımın yıldız ismine 'dan iki talip var. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.8.2020 23:05 Son Güncelleme: 4.8.2020 23:06 ABONE OL
Fenerbahçeli yıldızın yeni takımı belli oldu!

'nun belirlediği harcama limiti sonrası transferde eli kolu bağlanan , mevcut oyunculara gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Fenerbahçeli yıldızın yeni takımı belli oldu!

Takıma yapılacak olan takviyeleri şimdilik askıya alan sarı-lacivertliler, takımda düşünmediği isimlerle yolları ayırarak hem bonservis geliri kazanmak hem de maaş yükünden kurtulup limit açmayı hedefliyor.

Fenerbahçeli yıldızın yeni takımı belli oldu!

Bu hedef doğrultusunda satış listesine konan isimlerden biri olan için iki İtalyan kulübünün devreye girdiği öğrenildi.

Fenerbahçeli yıldızın yeni takımı belli oldu!

TUTTOmercatoWEB.com'un haberine göre, 'dan Bologna ve Verona'nın 'a talip olduğu öğrenildi.

Fenerbahçeli yıldızın yeni takımı belli oldu!

İki kulübün de Sloven futbolcuyu kadrosuna katmak için önümüzdeki günlerde girişimde bulunacağı iddia edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Neslihan Atagül itiraflarıyla şaşırttı! Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül: Borcumdan 3 gün evden çıkamadım...
BİM 4-7 Ağustos 2020 aktüel ürünlerde dev indirim! BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayında!
Sayısal Loto sonuçları duyuruldu! 3 Ağustos 2020 Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları kazandıran numaralar ve bilet sorgulama ekranı
Fatih Terim'den 5 isme şok! "Kampa gelmesinler"
50 lirasına 75 bin lira istiyor!
2020 ÖSYM ile YKS tercih kılavuzu yayınlandı! YÖK Atlas tercih robotu ekranı: 2 ve 4 yıllık lisans önlisans üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları…
Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Ağustos 2020 tam, gram ve çeyrek fiyatlarında son durum!
ÖSYM ile 2 ve 4 yıllık lisans önlisans üniversite taban puanları! YÖK Atlas tercih robotu ekranı: YKS tercih kılavuzu ve üniversite kontenjanları açıklandı!
Survivor'dan son dakika haberleri! Survivor Aycan'ın o görüntüleri sosyal medyayı salladı! Survivor Sercan, Aycan Yanaç'ı ifşa etti!
6 Ağustos 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda DEV İNDİRİM fırsatları... A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçeli yıldızın yeni takımı belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA