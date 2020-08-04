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'ten 'ye 5 yıllık imza

dönemine hızlı bir giriş yapan İngiliz devi , 'da forma giyen kanat oyuncusu 'le 5 yıllık sözleşme imzaladı.

AA
Giriş Tarihi: 4.8.2020 22:28 ABONE OL
Ferran Torres'ten Manchester City'ye 5 yıllık imza

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Valencia'da forma giyen kanat oyuncusu Ferran Torres'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Manchester City'ye transfer olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Torres, "Manchester City dünya futbolunda en çok hücum yapan takımlardan biri. Her futbolcu bu tarz takımlara katılmak ister. Son 10 yılda çok sayıda kupa kazandılar ve umarım ben de bu başarıyı sürdürmede rol oynayabilirim." ifadelerini kullandı.

İngiliz basını, Manchester City'nin Torres için Valencia'ya 23 milyon avro bonservis bedeli ödediğini yazdı.

Ferran Torres, Valenica'da geçen sezon tüm kulvarlarda 44 maça çıkıp 6 gol kaydetti.

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Ferran Torres'ten Manchester City'ye 5 yıllık imza
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